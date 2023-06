C’est ce samedi soir la grande finale de Champions League, couronnement de l’année des clubs, et particulièrement attractive pour les Belges cette année puisque d’un côté il y aura le Manchester City de Kevin De Bruyne, déjà champion d’Angleterre et candidat au Ballon d’or, et de l’autre, avec l’Inter de Milan, son complice chez les Diables Romelu Lukaku. Une joute qui promet d’être de haut vol, avec des équipes capables d’actions supersoniques.

2. Samedi 10: "La mauvaise herbe" - La Trois, 23 h 15

Des enfants jugés "inadaptés" ailleurs et qui à l’alter-école révèlent une personnalité hors du commun.

Ce documentaire du cinacien Gaetan Leboutte, sorti en 2019,raconte le parcours de Merlin et Elie, deux ados qui vivent leur dernière année de secondaire dans ce qu’on appelle "l’alter-école", une école à pédagogie différente située dans le Condroz, au milieu de la campagne wallonne. La "mauvaise herbe" du titre, c’est celle qu’il faut arracher dans le jardin de l’école mais aussi l’image de deux ados qu’on disait "inadaptés" et qui se révèlent dans ce cadre différent de jeunes adultes vifs d’esprit et qui s’interrogent sur la société.

3. Dimanche 11: Les enquêtes de Sommerdahl - France 3, 21h10

Un détective nordique qui prend les suspects à froid. ©Mike Kollöffel Copyright © 2020 Sequoia Sommerdahl ApS

Depuis 2021, France 3 a jeté son dévolu sur une série danoise dans sa case du dimanche soir: les enquêtes de Dan Sommerdahl y côtoient – en alternance – celles de Vera, de Murdoch, de Morse ou de l’inspecteur Barnaby. Ce dimanche, la chaîne publique entame la diffusion de la saison 2 des aventures de son détective nordique.

Dans le premier épisode de cette saison 2, intitulé Illusions perdues, c’est l’assassin d’un guitariste mondialement connu, revenu à Elseneur pour un concert de retrouvailles avec son ancien groupe après 15 ans d’absence, que Dan Sommerdahl doit démasquer…

Dans le rôle de l’inspecteur Sommerdahl, on retrouve l’acteur Peter Mygind, 59 ans, qui n’est pas un inconnu pour les amateurs de séries, puisqu’il interprétait le politicien sans scrupule Michael Laugesen dans la série à succès Borgen.

Diffusée dans 40 pays dans le monde - ce qui amène des fans du monde entier à Helsingør – elle se base sur les romans écrits par Anna Grue, l’une des romancières policières les plus lues du Danemark. Cette ancienne graphiste devenue rédactrice en chef de différents magazines s’est lancée dans l’écriture de romans policiers en 2005. Ses idées de romans proviennent des nombreuses discussions qu’elle a eues avec sa mère qui, en tant que psychiatre, a vu passer quelques dossiers sanglants.

3. Dimanche 11: "Le Mans 66" - France 2, 21h10

Réalisé par James Mangold (qui signe le nouvel "Indiana Jones"), ce film peut surprendre par son sujet : quel intérêt y a-t-il à revenir sur cette vieille rivalité entre les constructeurs Ford et Ferrari ? C’est donc un peu sceptique qu’on s’aventure dans cette histoire finalement captivante, forte d’une reconstitution assez hallucinante des courses de l’époque et portée par un duo exceptionnel avec Matt Daemon en ingénieur visionnairel et Christian Bale, fabuleux dans le rôle de l’indéchiffrable pilote anglais Ken Miles.

4. Dimanche 11 : Bob Denard, mercenaire de la République - France 5, 22H35

1975 : Portrait Bob Denard aux Comores. ©© Yemaya

La vie du plus célèbre et sulfureux des mercenaires français Bob Denard s’apparente à un roman d’aventure où se mêle le glorieux et les zones d’ombre. Il a porté les armes des années 60 à 90 aux quatre coins de la planète, du Katanga au Yémen, du Congo à l’Angola en passant par les Comores. Flamboyant pour certains, opportuniste et sans scrupules pour d’autres, il est devenu une légende et une figure controversée de la décolonisation et de la Françafrique. Ce docu de 2022 invite à redécouvrir le... "Wagner" de la France.