À la télé ce vendredi soir : The Wheel, avec Arthur qui va faire tourner la roue sur TF1

Depuis À prendre ou à laisser, le jeu des boîtes qui s’est terminé en 2010, Arthur n’avait plus présenté de jeu en prime. Mais son arrivée à la présentation du Grand concours des animateurs lui a redonné l’envie. Cela tombait plutôt bien, puisque TF1 venait d’acheter le format anglais The Wheel et cherchait quelqu’un pour l’animer…