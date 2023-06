Koh-Lanta 2023 : voici les trois candidats qui s’affronteront sur les poteaux

À l'orientation, c’est Nicolas qui a été le plus fort, trouvant l’objet en un temps record. Le petit jeu de stratégie s’est ensuite mis en place et Tania, qui fouillait au même endroit que Frédéric, s’est finalement rabattu sur la zone où se trouvait Julie après que ce dernier lui a fait croire qu’il possédait trop d’avance sur elle.

Tania a finalement trouvé le poignard après 4h40 de recherche, tandis que Frédéric a mis plus de 5 heures pour faire de même, laissant la footballeuse Julie sur le carreau. Elle échoue juste avant d’accéder aux poteaux, mais se console en se disant que personne ne l’a éliminée au cours de l’aventure.

Sur Ozap, la candidate éliminée revient sur son parcours et son élimination. “J’ai regardé théoriquement comment me servir d’une boussole mais entre la théorie et la pratique, il y a parfois un monde. […] Je me suis vite retrouvée en difficulté. Ce qui m’embête un peu, c’est que je fais un coup d’éclat la semaine dernière et je ne profite pas de cet avantage pour aller au bout”.

La semaine dernière, une incroyable stratégie a effectivement été mise en place, sauvant la tête des deux dernières compétitrices, Quentin étant éliminé.

”J’ai réalisé quelque chose, en équipe avec Tania, qui est assez extraordinaire dans Koh-Lanta. Vu le nombre de messages que j’ai reçus, je pense que c’est le mot. Et j’en suis fière. Je ne pensais même pas être une stratège”.

L’ex-candidate a désormais retrouvé ses proches et mis un terme à sa carrière de footballeuse. D’autres projets s’ouvrent à elle. “Le retour de mon aventure a certainement précipité la fin de ma carrière mais c’était le bon moment. J’ai d’autres projets qui m’attendent maintenant comme celui de construire une famille.”

Tania, Nicolas et Frédéric seront donc sur les poteaux mardi prochain et peuvent rêver de remporter cette 24e saison de Koh-Lanta.