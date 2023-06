Épuisé par ses 14 semaines de concours, Hugo peut enfin savourer la victoire et son parcours aux côtés de Philppe Etchebest. "Cette finale n’a vraiment pas été facile: il a fallu gérer le temps, la mise en place et la fatigue, explique-t-il. En m’inscrivant au concours, je ne m’attendais pas à ce que ce soit aussi intense: Top Chef c’est un marathon et quand on arrive en finale, on a ces quatorze semaines dans les jambes et encore un énorme banquet à gérer avec, en plus, un nouvel environnement à dompter. Pas simple de trouver ses marques en quelques heures dans une nouvelle cuisine."

"Ils se sont battus pour moi"

Pour l’épauler dans cette finale, Hugo a pu compter sur une brigade qu’il a lui même composé. "J’ai choisi de travailler avec Albane, Sarika, Mathieu et Jean. C’était un pur régal: j’avais une totale confiance en eux et ils se sont battus pour moi comme si c’était leur finale à eux. Sans eux, je n’y serai jamais arrivé."

Hugo a pu compter sur une brigade de choc pour l’épauler dans sa finale. "On est une joyeuse bande, on est très soudé et quand l’un de nous est à Paris, il en profite pour voir les autres." ©Julien Theuil/M6

Face à lui, Danny n’a pas démérité: rescapé de la brigade cachée d’Hélène Darroze, le "cuisinier-rappeur" a créé la surprise. "Quand j’ai appris qu’il y avait une brigade cachée, j’ai eu un peu de mal avec ça mais je ne me suis pas focalisé dessus parce que ce sont des décisions prises pour la télévision. Mais le fait que ce soit Danny qui réintègre le concours, m’a fait plutôt plaisir parce qu’on s’est très bien entendu dès le début. Par contre, son retour avait un gros inconvénient pour nous: on ne l’avait pas vu évoluer ; impossible de savoir de quoi il fallait se méfier. Stratégiquement, c’était plus compliqué. Et puis, avec cette “brigade cachée”, Danny et moi, on n’a pas fait le même concours… Il y a une différence entre des one-shot d’une heure et des épreuves de plusieurs heures qui s’enchaînent. Ce sont deux stress différents."

Un restaurant avec Albane

De son parcours, Hugo ne garde que des bons souvenirs malgré la rapidité avec laquelle s’enchaînent les épreuves. "J’ai adoré la guerre des restos et rencontrer Pierre Gagnaire, il a été exceptionnel avec nous. Il y a aussi eu mon épreuve avec Jordi Roca. Cette assiette renversée, la mise en scène, la tête de Stéphane Rotenberg… Tout était parfait (rires)! Par contre, tout va tellement vite qu’on n’a pas du tout le temps de savourer. Que ce soit la rencontre d’un chef ou une victoire ; on sait que tout est remis en jeu très vite et qu’on peut échouer dès le lendemain."

Hugo a pu compter sur la patience et l’expérience des chefs tout au long de son parcours dans cette 14e saison de "Top Chef". ©Julien Theuil/M6

Depuis son passage dans l’émission, Hugo profite. "J’ai de la chance, je ne reçois que des retours positifs de la part du public et dans la profession. je crois que c’est parce que je n’ai jamais triché, je suis resté moi-même de bout en bout. Top Chef c’est un concours qui change une vie: ça donne des ailes, ça permet de prendre confiance en soi et de voir que notre cuisine plaît aux gens et est approuvée par des grands chefs."

La suite, il l’envisage déjà. Le jeune cuisinier a quitté Le Clos des sens à Annecy, le restaurant triplement étoilé où il officiait en tant que second. "Dès ma qualification à Top Chef, j’avais dit que je ne resterai pas: ce n’est pas parce que j’ai gagné que je suis parti mais parce que j’avais envie d’autres horizons."

Et l’horizon s’annonce déjà bien rempli puisqu’il a prévu une série d’événements et de restaurants éphémères pour l’été à Lyon, Annecy et Valence. Puis, dans le courant du mois de novembre, Hugo s’associera à Albane pour créer un concept inédit de street-food à Paris dans le quartier du Sentier (2e arrondissement). "L’avantage avec Top Chef , c’est que les portes de la banque s’ouvrent beaucoup plus facilement (rires)! "