Demi-finale indécise à Top Chef 2023 : de la technique, un faisan et du chicon au programme

Après l’élimination de Sarika la semaine dernière, l’avant-dernier épisode de la 14e saison de “Top Chef” a montré la belle bataille entre les trois derniers candidats encore en lice, le survivant Danny, le surprenant Mathieu et le discret Hugo. Chacun à leur tour, ils ont proposé, durant cette demi-finale, une épreuve. Le but ? Être le meilleur pour éviter aux deux autres candidats de marquer des points. Au bout des 3 épreuves, les deux candidats ayant le plus de points pouvaient se qualifier pour la finale.