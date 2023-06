1. La brigade cachée Pour "raccourcir" la durée de l’émission principale, la production a supprimé la "dernière chance" et tenté une pirouette et créé La brigade cachée d’Hélène Darroze. Ainsi, les candidats éliminés allaient s’affronter une ultime fois au fil des semaines et celui qui en sortirait vainqueur réintégrerait le concours en quart de finale. Mauvaise idée: selon nous ajouter un nouveau rendez-vous a segmenté l’émission sans en diminuer la durée totale. Et le fonctionnement même de ce concours dans le concours semblait biaisé: le fait que le challenger soit obligé de cuisiner avant son adversaire et que la dégustation ne se fasse pas à l’aveugle a certainement avantagé Danny qui n’y est pour rien.

2. Jugés en une bouchée Certains candidats ont vu leur concours se jouer sur la dégustation d’une simple bouchée. Évidemment réussir à séduire le palais en une bouchée est un véritable défi mais lorsqu’on voit les épreuves qu’ils ont dû relever ; partir sur un carpaccio de thon, ça laisse des regrets.

3. Non dégusté Cette saison encore, plusieurs candidats se sont vus refuser l’accès à une dégustation simplement parce que le "visuel de leur assiette" n’avait pas convaincu. Une règle absurde qui sévit depuis longtemps et qui devrait être modifiée. Idem pour la fameuse "guerre des restos": voir une équipe échouer avant même d’ouvrir est navrant. Les candidats les moins convaincants devraient partir avec une pénalité mais avoir l’occasion de se racheter sur la dégustation.

4. Le bruitage Difficile de passer à côté: certaines séquences ont fait l’objet d’un ajout de bruitage en post-production. On peut ainsi entendre la viande grésiller dans son beurre, l’eau d’un légume fraîchement rincé tomber goutte à goutte ou une préparation flamber comme si on y était. Mais depuis son canapé c’est franchement too much.

5. Cachés en brigade Même si la formule existe depuis longtemps, le fait de débuter le concours en brigade favorise certains candidats plus faibles qui parviennent à rester planqués derrière leurs copains et ce parfois durant des semaines. Cette saison, celle qui en aura profité le plus est Albane. Bien mignonne et pleine de bonne volonté, elle est parvenue à rester neuf semaines au sein du concours alors que Jacques, César ou Léo, plus talentueux, ont échoué avant elle. Elle peut remercier ses camarades de brigade, Carla et Hugo en tête.

