"Les Nouveaux Bâtisseurs" sur La Une: opération séduction pour les métiers de la construction

"Le secteur a besoin de bras", s’exclament en chœur Françoise Scheepers (Greenwin)– et Édouard Francq (Embuild). Selon lkes derniers chiffres disponibles, 6 000 à 7 000 postes sont vacants à l’heure actuelle dans le secteur de la construction. Selon une étude du Forem datant de décembre 2021, il faudra recruter 30 000 nouveaux professionnels dans la construction pour répondre à l’évolution du secteur. Toujours selon le Forem, sur les 141 métiers en pénurie, 41 concernent le secteur de la construction. À ces chiffres vient s’ajouter le triplement de la demande pour des rénovations de logements prévu dans le cadre de la rénovation du bâti wallon dans la perspective d’atteindre la neutralité carbone en 2050.

Bref, il est urgent de prendre le taureau par les cornes si l’on ne veut pas se retrouver avec le nez dans le bac à mortier.

Masterchef, Le meilleur pâtissier, Les compagnons du devoir

"Nous avons pensé à cette série documentaire en pensant aux émissions de la BBC comme Masterchef, Le meilleur pâtissier ou encore un numéro spécial de Des racines et des ailes sur France 3 consacré aux Compagnons du devoir, commente Françoise Scheepers. L’objectif est de s’adresser à toute la famille."

Chantiers vus du ciel grâce à un drone, reportages sur différents chantiers en Belgique et à l’étranger (France, Italie), mais aussi dans des centres de formation, interviews de jeunes apprentis et de formateurs: Les nouveaux bâtisseurs veut répondre à toutes les questions qu’un jeune ou qu’une personne en reconversion professionnelle pourrait se poser. "Les valeurs sur lesquelles nous voulons surtout insister, c’est le goût de l’effort, la passion du challenge, la transmission des savoirs entre un mentor et son apprenant et l’esprit de camaraderie, indique Arnaud Dawans (Reno + ). Les métiers ont la réputation d’être pénibles, mais ils le sont de moins en moins. Ce sont des métiers porteurs de sens en pleine transition énergétique et climatique."

Chaque épisode mettra en lumière deux métiers spécifiques de la construction: des maçons aux charpentiers, des électriciens aux couvreurs, des plombiers aux menuisiers.

La série sera aussi disponible sur Auvio et des extraits inédits seront disponibles sur les réseaux sociaux.

La Une, samedi, 18.40