"100% France" avec Bruno Gillon sur France 2: apprendre en s’amusant

La mécanique du jeu – qui est l’adaptation du format italien 100% Italia, diffusé en quotidienne sur la chaîne TV8 et vrai succès d’audience – est assez simple: au fil des cinq manches, trois duos de célébrités (Isabelle Vitari et Mélanie Page, Isabelle Mergault et François Vincentelli et les Chevaliers du Fiel) vont devoir deviner ce qu’un panel de 100 personnes a répondu à une série de questionnaires à choix multiples sur leurs goûts: quel est votre plat préféré ? Quel chanteur est le plus populaire ? Au fil des cinq manches, les questions permettront de remporter de plus grosses sommes.

Pour l’ultime épreuve, le binôme finaliste devra identifier les trois réponses les plus populaires données par le panel sur un total de dix propositions. Ces propositions ne leur seront révélées qu’une à une. À chaque réponse citée, le duo devra indiquer à Bruno Guillon s’il pense qu’elle figure dans le Top 3 ou non. Une fois les 10 propositions dévoilées, les finalistes auront le droit à un joker "échange" qui leur permettra de modifier une seule réponse de leur Top 3. Une bonne réponse rapportera 15 000 euros supplémentaires, deux réponses rapporteront 25 000 euros et trois bonnes réponses rapporteront un total de 50 000 euros. Une somme rarement vue pour un jeu en prime time.

Bol d’oxygène

"Avec ce que nous avons traversé et ce que nous traversons encore actuellement, beaucoup d’associations sont exsangues. L’idée de pourvoir leur ramener jusqu’à 150 000 euros fait aussi partie du package qui m’a séduit. Moi qui suis à titre personnel impliqué dans certaines associations, je peux vous dire qu’on n’imagine le bol d’oxygène que cela peut représenter pour elles, quelle que soit la somme remportée d’ailleurs."

Pour l’animateur, l’objectif est de passer un bon moment en famille, tout en apprenant des choses.

"Ce sont des questions qui suscitent l’intérêt. On se demande vraiment ce que vont répondre les gens. Mais à la différence de certains jeux qui utilisent un panel de réponses récoltées par un institut de sondage, notre panel sera présent en plateau avec 100 personnes qui représenteront différentes catégories socioprofessionnelles, différentes régions, différents âges… On comparera immédiatement les réponses des invités avec celles du public."

Un second prime est prévu samedi prochain, avec Isabelle Nanty, Pef, Bruno Solo, Arnaud Gidoin ou encore Gérémy Crédeville. Si cela fonctionne, il n’est pas exclu que le programme revienne une à deux fois par an.

