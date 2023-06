Pas la première édition, mais le "club des invincibles", imaginé par Nagui et présenté par Olivier Minne revient sur France 2 avec comme idée de réunir des gagnants de célèbres jeux télévisés, tels Bruno des "12 coups de midi" ou Grégory de "Tout le monde a son mot à dire", en plus des derniers lauréats de "Tout le monde veut prendre sa place". Ils doivent défendre l’honneur du "Club des Invincibles" et affronter les meilleurs candidats anonymes.

2. Samedi 4: «Polisse» - Plug 20h15

Sorti voilà 11 ans, ce film de la réalisatrice Maïwenn avait marqué les esprits avec ce tableau du quotidien de la brigade de protection des mineurs de Paris, chargée de dossiers de maltraitance, de pédophilie ou de fugues d’adolescents. Pas simple à vivre pour tous ces policiers et policières joués par des acteurs et actrices de renom: KarinViard, Marina Foïs, Joeystarr mais aussi Frédéric Pierrot, peu connu à l’époque mais devenu depuis le "psy" adulé de la série " En thérapie ".

3. Dimanche 5: «La Mouche» - France 4,21h05

Sur les scènes françaises, la figure comique du Belge Christian Hecq est incontournable. Ce comédien désopilant est ici acteur et metteur en scène d’une adaptation sidérante, car " sauce Deschiens ", d’une célèbre nouvelle de GeorgeLangelaan, " La Mouche ", dont David Cronenberg fit un film d’anticipation célèbre dans lequel un homme et une mouche fusionnent organiquement (et accidentellement). Avec en prime un autre compatriote, JanHammenecker, cette captation est à ne pas manquer.

4. DImanche 5: «La Finance lave plus vert» - La Trois,22h56

Mieux comprendre les dessous de cette «mise au vert» de la finance de haut vol.

Alors que le réchauffement climatique s’accélère, on proclame qu’il faut changer le modèle de société. Le monde de l’économie semble donc se remettre en question. Ainsi, le textile se lance dans le durable ou l’alimentation dans le bio. La finance, elle, se veut plus "verte", misant sur les placements "durables". Mais que trouve-t-on sous le vernis de ces produits attractifs et de ces campagnes de communication?Ce docu de RomainGirard et Matteo Born (2022) démontre que le vert… n’est qu’à moitié plein!

5. Dimanche 5: Hugo Clément «Sur le front» - France 5, 20h15

Hugo Clément sur le terrain… Parce que les oiseaux commencent à se faire rares. ©© Winter productions

Les oiseaux sont-ils en train de disparaître?

C’est la question que se pose Hugo Clément dans ce nouveau numéro de Sur le front, diffusé dimanche soir sur France 5. "Il y a peu de temps encore, assister à une envolée de moineaux faisait partie du quotidien dans nos centres-villes. Je suis frappé de constater qu’aujourd’hui, quand nous croisons un moineau dans notre vie de tous les jours, c’est un événement bien plus rare. Où sont-ils passés?", s’interroge le journaliste.

Plusieurs hypothèses sont explorées: le bruit empêche-t-il nos moineaux de se reproduire? Sont-ils victimes de la nourriture industrielle qu’ils trouvent dans nos poubelles? Auraient-ils de nouveaux prédateurs? Se heurtent-ils contre les bâtiments modernes en verre?

Un autre constat alarme Hugo Clément: en France, 40% des oiseaux des champs ont disparu en 25 ans. "C’est une hécatombe dont personne ne parle, poursuit le reporter. Qu’est ce qui les menace? Les engins agricoles? Les produits chimiques? La disparition des haies? Là encore, j’ai cherché à comprendre les raisons de ce déclin et j’ai découvert des combattants incroyables. Ils se battent, entre autres, pour sauver le magnifique busard cendré ou l’outarde migratrice. Cet oiseau rare vit en Poitou-Charentes et il en reste désormais moins de 300 mâles."

Chaque espèce d’oiseaux doit faire face à des menaces spécifiques.

Certaines sont évidentes, comme la chasse ou la disparition de leur zone d’habitat mais d’autres sont beaucoup plus surprenantes. Dans certaines régions, des "passionnés" d’oiseaux les capturent à l’aide de glu. Ce type de chasse est actuellement autorisé dans cinq départements: le Var, le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, mais uniquement pour la capture sélective des grives et des merles noirs. Or, des chardonnerets, menacés d’extinction, sont toujours capturés suivant cette méthode et revendus dans des cages.

Dans les Alpes, ce sont les remontées mécaniques qui indisposent le gypaète barbu, gêné par les câbles dans le brouillard… Dans le sud de la France, on capture même le rouge-gorge pour… le manger en brochettes!

Hugo Clément va de découvertes en découvertes au cours d’un reportage édifiant.