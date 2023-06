La finale de "The Voice" France, Justine Henin ou Peter Gabriel: Que regarder à la télé ce week-end ?

Ce samedi soir, ils seront quatre garçons en finale de The Voice France. Une finale entièrement masculine, ce n’était plus arrivé depuis la saison 5 et la victoire de Slilmane face à MB14, Antoine et Clément Verzi. Cela date du 1er semestre 2016 et Garou figurait sur le banc des coaches. Un bail !

Et ils ne seront que trois coaches à avoir au moins un talent en finale. BigFlo et Oli, le duo de rappeurs toulousains – petits nouveaux dans l’aventure en France après un passage remarqué sur le banc des coaches en Belgique en janvier 2017 – ont subi une grosse déconvenue samedi dernier: leurs trois talents (Hanna, Fanchon et Dame) ont été éliminés par le public. Celui-ci a préféré sauver Aurélien dans l’équipe de Zazie, Jérémy Levif dans l’équipe de Vianney et Arslane et Micha chez Amel Bent. Qui succédera à Nour, qui avait remporté le télécrochet l’an dernier dans l’équipe de Florent Pagny ?

Pour cette grande soirée en direct, les quatre finalistes vont interpréter une chanson en solo et une deuxième en duo avec l’un des invités de la soirée: David Guetta, Aya Nakamura, Christophe Maé, Nour, Patrick Bruel, Vitaa et notre compatriote Pierre de Maere. Seul le public pourra voter pour son candidat préféré.

2. Samedi 3 juin : "100% France" - France 2, 21 h 10

Bruno Guillon, l’animateur de ce nouveau jeu consacré aux goûts et opinions des Français. ©© Nathalie Guyon - FTV

L’animateur Bruno Guillon présente un nouveau jeu centré exclusivement sur les goûts, habitudes et opinions des... Français. Curieuse démarche dont on espère qu’elle n’a pas de relents politiques malaisants. Des célébrités vont s’affronter sur des questions "originales" posées à un panel de 100 Français présents en plateau. Leur mission: trouver les réponses les plus populaires pour tenter de remporter jusqu’à 150 000 € euros au profit d’une association caritative. Déduction et bon sens devront venir à bout d’un concours en cinq manches.

2. Samedi 3 : Sofiane Pamart à l’Opera de Nice - France 4, 21h 10

Sofiane Pamart, en toute simplicité. ©©Prismédia

Sur la scène de l’Opéra de Nice, Sofiane Pamart bouscule les codes. Accompagné de l’Orchestre philharmonique de Nice, le virtuose du piano allie hip-hop et récital, sur des arrangements de Pierre Thilloy, face à des spectateurs conquis. Son œuvre, à mi-chemin entre la grande musique de film et les récits d’aventures, se veut ténébreuse et poétique. Sa justesse émotionnelle lui permet de toucher un public très large.

4. Dimanche 4 : Justine Henin, le match d’une vie - La Une, 20H15

Pascal Obispo, Justine Henin, Ophélie Fontana et Benjamin Deceuninck autour de la raquette-anniversaire. ©Benjamin Miesse

20 ans après sa première victoire à Roland Garros, Justine Henin retourne sur la terre parisienne de ses exploits en compagnie d’Ophélie Fontana et de Benjamin Deceuninck. Pour Justine, cette finale face à sa compatriote et rivale, Kim Clijsters, était bien plus qu’un simple match de tennis ; il était l’occasion de tenir la promesse qu’elle avait faite à l’adresse de sa maman partie bien trop tôt ! Des années fastes du tennis belge qu’on n’est pas près de revivre malheureusement.

5. Dimanche 4 : Peter Gabriel, live at the 02 - RTL Plug, 21H50

Peter Gabriel : il est rare mais chacun de ses concerts est un moment inoubliable.

Il revient en concert (bientôt à Anvers) et avec la promesse d’un nouvel album dont il distille les chansons au compte-gouttes : Peter Gabriel, c’est, sur scène, des spectacles souvent sophistiqués et spectaculaires, voire novateurs. Ici, tout tourne autour de son album "So" (son plus gros succès, en 1986), augmenté d’autres tubes comme "Solsbury Hill" ou "Shock the monkey" mais le film contient aussi des interviews supplémentaires révélant sa personnalité curieuse et aventureuse.