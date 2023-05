À la télé ce mercredi soir: quand les Landes brûlent les pompiers luttent

2 000 pompiers mobilisés

Pour les habitants de la région mais aussi pour les touristes venus profiter du soleil et des vagues de l’Atlantique, c’est le début d’un été angoissant. La moindre alerte, le bruit d’un hélicoptère dans le ciel ou d’un Canadair survolant un lac et c’est la panique.

Si aucune perte humaine n’est à déplorer, les flammes laissent derrière elles, un paysage calciné et noirci par les cendres, avec de lourdes conséquences pour la faune et la flore. Mais c’est l’image traumatisante des campings de la dune du Pilat calcinés, évacués quelques heures auparavant, qui restera dans toutes les mémoires et notamment celui du camping des flots bleus, immortalisé dans la série de film Camping.

Jamais depuis que le corps des pompiers existe, ils n’ont eu à lutter contre deux incendies de cette ampleur mobilisant jusqu’à 2 000 pompiers français et étrangers. Car les renforts sont venus de toute l’Europe et même des territoires ultramarins, de Polynésie notamment. C’est aux pompiers que ce film souhaite rendre hommage et à tous ceux qui ont participé activement à leurs extinctions. Dans les yeux des pompiers se veut un document sur l’engagement, au plus près de l’action, de ces soldats du feu qui ont lutté, pied à pied, pendant presque un mois, sans jamais se décourager.

Grâce aux images de France 3, à celles des pompiers et à toutes celles des nombreux témoins que nous avons pu nous procurer, nous vous proposons de revivre les moments forts de cet été de tous les dangers.

France 3, 23.10