Danny revient dans Top Chef et laisse un autre candidat sur la touche pour les demi-finales

Terre-mer en entrée

Il a rejoint les 3 derniers candidats encore en lice, à savoir Sarika, Hugo et Mathieu. Les prétendants se sont d’abord mesurés sur la réalisation d’un “terre-mer”, commandé par les chefs étoilés Alexandre Mazzia et David Toutain. Danny, comme à son habitude, a réalisé 3 préparations et a dû surprendre les téléspectateurs avec une assiette mélangeant l’huître, la merguez et la banane.

Les deux chefs pouvaient qualifier directement un candidat en sélectionnant tous deux son assiette, mais David Toulain a voté pour l’assiette d’Hugo – un cœur d’agneau laqué accompagné d’épinards, encornets, coques, moules et huîtres et Alexandre Mazzia pour celle de Sarika et son association de boudin noir et d’araignée de mer.

Un plat de pain, puis un feuille à feuille

Sur la deuxième épreuve, les candidats devaient confectionner un plat à base de pain, avec pour juges le chef étoilé Alan Taudon venu accompagné de Guillaume Cabrol, son maître boulanger. Si Sarika a vu ses tuiles de pain carbonisées au four, Mathieu a réalisé un chef-d’œuvre – un pain perdu sucré salé avec anguille fumée et algues déshydratées – qui a été adoubé par les deux chefs.

Pour départager les 3 derniers cuisiniers, Stéphanie Le Quellec, ancienne candidate et désormais doublement étoilée jugeait les candidats sur le thème du feuille à feuille accompagnée de son chef pâtissier Pierre Chirac, l’objectif étant de multiplier les couches et les saveurs pour les candidats.

Avec sa succession de feuilles de chou, d’épinard, de céleri, Hugo a remporté l’épreuve et s’est qualifié pour la demi-finale.

Sarika, si près du but

Pour se départager, Sarika et Danny ont chacun dû cuisiner une bouchée autour du cabillaud et Danny l’a emporté en accompagnant son poisson de chorizo et champignons crus. Sarika, qui avait marqué les téléspectateurs en début d’émission avec son vocabulaire fleuri, quitte donc l’aventure au stade des quarts de finale.