Un matin de printemps, Fadhela, une aide-cuisinière, découvre dans sa boîte aux lettres le courrier suivant: "Vous avez été tiré au sort, pour répondre à cette question: comment voulons-nous que la 5G soit implantée en Région Bruxelles-Capitale?". Réalisé par Eric D’Agostino et Jérôme Van Grunderbeeck, ce docu tout neuf s’immerge au sein d’un projet de société inédit: la première commission délibérative citoyenne de Belgique.

2.Mardi 30: Le monde pris au piège de la dette - Arte 22 h 50

Le monde est rongé par ses dettes. Qui va payer tout ça?

La planète est accro à la dette et à l’argent facile. Depuis 15 ans, l’ardoise ne cesse d’augmenter, pandémie et guerre en Ukraine n’aidant pas. Estimée à 31 billions de dollars au niveau mondial, la dette n’épargne pas plus les particuliers que les entreprises, les municipalités ou les États. En Argentine, pays secoué par huit faillites successives, des milliers de gens s’estiment ment abandonnés par la puissance publique.

3.Mercredi 31 : Megafeux, un été au combat - France 3, 23h10

Les terrifiants incendies de l’été 2022, décors de ce docu au cœur de l’action des pompiers. ©© Grand Angle – France 3 Nouvelle-Aquitaine

Au début de l’été 2022, deux feux gigantesques sévissent dans le département de la Gironde du côté de Landiras et de La Teste de Buch. Ce docu plonge le téléspectateur dans l’enfer du brasier, au plus près des pompiers et des autorités qui luttent sans relâche pour tenter d’endiguer cette catastrophe gigantesque. Et se reproduira peut-être là-bas ou ailleurs cet été...

4.Jeudi 1er juin : Arctique, au cœur du réchauffement - France 5, 21 heures

Une importante équipe de chercheurs s’en va constater...que le pôle Nord fond. ©© Lisa Grosfeld

On embarque dans ce docu à bord du "Polarstern", un brise-glace de recherche allemand qui prend la direction du pôle Nord, territoire des ours blancs, pour suivre les coulisses d’une expédition scientifique internationale. 300 personnes cherchent à comprendre l’impact de l’activité humaine sur la planète. En effet, la banquise arctique a perdu 30% de sa superficie depuis les années 1980.

5.Vendredi 2: L’âge d’or de la pub - France 3, 21 h 10

Des images de pub qui font partie de la mémoire collective.

Le 1er octobre 1968, le premier spot de publicité de marque débarque sur le petit écran des Français. C’est la naissance de l’âge d’or de la pub ! Des milliers de petits films créatifs vont chercher à nous séduire et construire notre mémoire collective. Spots kitsch ou cultes, humour, slogans, musiques et gimmicks mémorables, c’est le contenu de près de 400 films, réunis pour la première fois, avec Thierry Ardisson comme narrateur.