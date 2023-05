Le palmarès de Cannes, le cirque Le Roux ou Caméra Café… que regarder à la télé ce week-end ?

Avec en maîtresse de cérémonie, l’actrice Chiara Mastroianni (fille de Deneuve, on reste dans la famille) et la collaboration du président du jury Ruben Östlund, ce sera l’heure du palmarès. Après dix jours d’un défilé quasi ininterrompu de stars américaines prenant toute la place, on va se rendre compte qu’il y avait… plein d’autres films du monde entier projetés en première mondiale sur la Croisette, dont on a à peine parlé mais qui donnent parfois rudement envie.

2. Samedi 27: Deux spectacles du Cirque Le Roux - France 4, ? ?

Des spectacles étonnants, mélanges d’imagerie rétro, de cirque et de cinéma. ©© Eva Trifft - Blue Line Productions

La chaîne culturelle de France Télévision propose deux spectacles d’une compagnie peu connue chez nous, le "Cirque Le Roux", créé en 2 014 et qui propose des spectacles de haute voltige mêlant cirque, cinéma et théâtre dans des atmosphères tragi-comiques, rétros et oniriques. Deux spectacles au menu, "The elephant in the room", joué plus de 400 fois dans le monde entier et multi-récompensé et "La nuit du cerf", qui en est un peu la suite.

3. Dimanche 28: "Caméra café", 20 ans après - RTL-TVI, 22H15

Le gobelet tombe, le café coule ! On n’a pas oublié "Caméra café", cette sitcom humoristique qui a popularisé Yann Le Bolloch, Bruno Solo mais aussi une kyrielle d’autres acteurs. Pour les 20 ans, ils ont commis un téléfilm "one shot" (tourné en grande partie dans des studios belges) qui fait revivre la petite vie de bureau tournant autour de la machine à café, chaque personnage ayant ses aventures et mésaventures. Les collègues, cet univers impitoyable !

4. Dimanche 28: La saga Rassam - Berri, le cinéma dans les veines - Fr 2, 22H40

Paul Rassam raconte une saga cinématographique hors du commun. ©© Together media

Les Rassam Berri forment l’un des clans les plus romanesques du cinéma français. Ces deux familles entremêlées ont fabriqué un demi-siècle de cinéma, avec " La Grande Bouffe", "Nous ne vieillirons pas ensemble", "Tchao, pantin", "Apocalypse Now", "Bienvenue chez les Ch’tis" ou encore "The Artist ". Au centre de cette famille, Paul Rassam. Son frère et son beau-frère sont plus célèbres: le sulfureux Jean-Pierre Rassam et Claude Berri. C’est aussi une histoire émaillée de drames: divorces, suicides et morts inexpliquées.