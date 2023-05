Almodovar, prince de Cannes

Pedro Almodovar et le Festival de Cannes sont à tout jamais liés: sélectionné à sept reprises, le réalisateur espagnol était encore sur la Croisette il y a quelques jours pour présenter un court-métrage, Strange Way of Live, sur fond de romance entre deux cow-boys avec Ethan Hawke ( Training Day, Boyhood…) et Pedro Pascal ( Narcos, Game of Thrones, The Mandalorian, The Last of Us…).