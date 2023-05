Le CSA prêt à effacer l’ardoise de 78 000 euros de RTL Belgium

Mais depuis deux mois, les choses ont changé. Racheté par Rossel (Le Soir, Sudinfo…) et DPG Média (VTM, Het Laatse Nieuws…) en 2022, RTL Belgium a manifesté fin mars son intention de revenir en Belgique et de se soumettre au cadre législatif belge.

Une lettre d’intention en ce sens a été envoyée au CSA par Guillaume Collard, le nouveau CEO du groupe privé. "Le dossier devrait être complet pour la fin juin et je n’ai pas eu d’informations que ce délai ne serait pas tenu", note Karim Ibourki, le président du CSA.

La question des amendes prononcées par l’organisme régulateur à l’encontre du groupe privé semble réglée. "De son côté, RTL devrait se désister de la procédure qui est toujours en cours au Conseil d’État, affirme Karim Ibourki. De notre côté, les sanctions prononcées à l’encontre du groupe seront confirmées et feront jurisprudence, mais les amendes prononcées ne seront pas perçues. On fait une croix sur 78 000 euros, mais dans l’autre plateau de la balance, il y a toujours une question préjudicielle qui est pendante devant la Cour européenne de justice et dont l’issue est incertaine. Au CSA, nous privilégions une politique de dialogue avec les diffuseurs et cette décision rentre dans ce cadre."