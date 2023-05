"Air cocaïne", les dessous de l’histoire, une série documentaire palpitante sur RTL tvi

"C’ est un go fast, mais avec des ailes." En une phrase, Frank Colin vient de résumer l’affaire que les médias français ont baptisée "Air cocaïne". Lui, c’est le cerveau de l’opération. Cheveux courts, teint hâlé, muscles saillants, Frank Colin est une ancienne figure de la jet set de Saint-Tropez. Garde du corps de stars (Mike Tyson, George Clooney, Mariah Carey…), il a fait fortune dans l’immobilier en Roumanie. Mais l’appât du gain l’a mené sur la mauvaise pente. Et le 20 mars 2013, tout s’arrête. Un Falcon 50 est empêché de décoller par des agents de la Direction nationale du contrôle des drogues (DNCD). À son bord, on retrouve 26 valises contenant pas moins de 700 kg de cocaïne. Quatre Français (deux pilotes et deux convoyeurs) sont arrêtés sur place. Frank Colin, qui est au téléphone avec l’un des protagonistes, apprend l’arrestation en direct. "J’aurais pu facilement me planquer en Russie ou en Tchétchénie. Mais cela aurait été une prison dorée. J’ai donc préféré rentrer en France. Au plus vite je me fais arrêter, au plus vite je sors de prison…"