“Top Chef” : les candidats proposent des plats à lécher, à casser et… à trouver pour atteindre la “fausse” demi-finale

Pour se démarquer, Mathieu a ainsi demandé au pâtissier espagnol de lécher une langue de veau tandis que Sarika l’a invité à briser un moulage en sésame de son visage. Carla, elle, a caché des pâtes à la carbonara dans un œuf de poule.

Mais s’il est un candidat qui a le plus surpris le chef ibérique, c’est bien Hugo. Et pour cause, le jeune homme a proposé un plat vide. Le temps pour lui de goûter l’étonnement du juré, il a ensuite invité ce dernier à retourner son assiette et découvrir une gelée. Un joli bluff qui a conquis Jordi Roca et permis à Hugo de se qualifier pour la semaine suivante.

Carla éliminée lors de l’épreuve éliminatoire

En ballottage, Sakira, Carla et Mathieu se sont disputé les deux dernières places de la soirée lors d’une épreuve éliminatoire imaginée par Adrien Cachot, ancien finaliste de la saison 11. Objectif : préparer une assiette mettant en scène la défense d’une cause qui leur tient à cœur.

Qualifiée d’emblée grâce à son plat luttant contre le racisme anti-asiatique, Sakira a ensuite été rejoint par Mathieu, dont la caille “pro-chasse” a plus séduit Glenn Viel que le chou en forme de sein (pour défendre l’allaitement maternel) de Carla.

Danny encore lauréat de “La brigade cachée”…

Renvoyée en repêchage en deuxième partie de soirée, Carla n’a toutefois pas profité de “La brigade cachée” pour réintégrer l’aventure.

Malgré une belle proposition sur le thème du poisson en croûte, la candidate malheureuse a moins convaincu Hélène Darroze que Danny, vainqueur pour la 11e fois d’affilée de ce nouveau format.

Danny, le 4e demi-finaliste de “Top Chef”

Résultat des courses, c’est Danny qui va réintègre la compétition.

De nouveau quatre en lice dès la semaine prochaine, Sarika, Mathieu, Hugo et Danny s’opposeront pour une place en demi-finale.