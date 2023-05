La femme en question, c’est Lulu, l’épouse du journaliste Sébastien Le Belzic, installé à Pékin depuis 2007. Il a décidé de filmer son quotidien afin de comprendre en quoi la politique de surveillance croissante menée sur ses citoyens par l’État chinois affectait la vie de Lulu. En Chine, vous êtes tracé du matin au soir, et évalué continuellement, ce qui influe sur ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire dans la vie…

2. Mardi 23: "Vivant", de Yann Arthus-Bertrand - France 2, 21h10

Du brin d’herbe à l’arbre géant, ce tout nouveau documentaire signé Yann Arthus-Bertrand nous emmène à la découverte de la biodiversité de nos pays. Une exploration de la pyramide du vivant, mais aussi une proposition pour s’émerveiller de ces espèces capables de mille prouesses et dont l’humanité fait aussi partie, bien que nous ayons trop souvent oublié ce lien qu’il est temps de retisser.

3. Mercredi 24 : Chemins de...Virginie Efira - France 3, 20H05

VIrginie Efira et Agathe Lecaron...cheminent. ©© François ROELANTS - FTV

Pendant deux jours de marche, la comédienne belgo-française Virginie Efira et l’animatrice Agathe Lecaron (ex-RTL TVI toutes les deux) parcourent une région chère à l’actrice récemment césarisée. C’est l’occasion de confidences sur les secrets de chacun et sur l’enfance, on l’imagine. Des Alpilles à la Camargue, le chemin de la comédienne est "jalonnée de déclarations amicales".

4. Jeudi 25: "La Meute", saison 2 - ARTE, 20 h 55

Servie à raison de quatre épisodes de 45 minutes sur la soirée, cette série chilienne en forme de coup de poing dresse le tableau d’un pays toujours hanté par les démons de la dictature militaire et miné par des profondes fractures sociales et politiques. Créée par Lucia Puenzo, elle dénonce aussi les violences faites aux femmes et passe au crible une société minée par le patriarcat.

5. Vendredi 26 : "Pedro Almodovar, l’insolent de la Mancha" - France 5, 22H45

Pedro Almodovar et Penelope Cruz, une de ses actrices-fétiches, sur le tournage de "Volver" ©© Bridgeman Images

Alors que le festival de Cannes se termine (où il présentait un court de 30 minutes, "Strange way of life"), retour via un docu tout neuf sur le cinéaste espagnol emblématique, Pedro Almodovar, dont on dit qu’il aura tout osé au cours de sa carrière cinématographique, confrontant pulsions, drogues, sexualité débridée dans un cinéma post-franquiste coloré, débridé et débarrassé de tout tabou.