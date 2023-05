Jean-Michel Zecca présente "Cache Cash" ce dimanche soir sur RTL tvi: "Cela ne sert à rien de tout défoncer…"

"C’est une idée géniale, s’exclame Jean-Michel Zecca. Quand j’ai vu l’émission pilote, je me suis dit: ‘Bon sang, comment n’ai-je pas eu cette idée moi-même’. On renoue avec un format qui est vraiment dans l’ADN de RTL. J’ai pris énormément de plaisir à faire cette émission dans un genre que l’on n’a plus vu à l’antenne depuis quelque temps suite au Covid. Je l’ai regardée avec ma femme et mes enfants et je les ai vus beaucoup s’amuser."

Méthode différente

Vu l’enjeu, les billets – répartis en coupures de 100 euros – seront bien dissimulés. Il faudra parfois se résoudre à casser certaines choses… "Vous verrez que la méthode sera très différente selon les familles, s’amuse l’animateur. Il y a quand même une stratégie assez commune: les enfants fouillent leurs chambres, les parents la leur ainsi que la salle de bains et puis tout le monde se retrouve dans les pièces communes. La difficulté reste d’allier la rapidité à l’audace et la réflexion. Cela ne sert à rien de tout défoncer non plus. Il faut réfléchir…"

La fouille de la maison va inévitablement entraîner quelques dégâts… "Enfin, tout dépend de ce qu’on appelle dégât. Si vous considérez qu’une bouteille entière de ketchup vidée dans la baignoire ou que quelques coussins éventrés sont des dégâts, alors oui, il y en a eu. Mais il ne va pas y avoir plus de dégâts que ce qu’ils auront pu récolter comme gains."

À l’heure de l’anti-gaspi, le programme pourrait choquer. "C’est vrai qu’à certains moments, ils vont défoncer des trucs qui leur appartiennent vraiment. Mais nous ne sommes pas là pour faire l’apologie de la destruction. Dans la 1re émission, vous verrez un petit garçon détruire sa batterie. Mais, très vite, on va se rendre compte qu’il ne s’agit pas de sa batterie mais d’une réplique… Souvent, quand les candidats détruisent quelque chose, c’est qu’ils ont capté qu’il s’agissait d’une cachette réalisée par nos experts."

Jean-Michel Zecca a halluciné devant l’inventivité des experts. "Ils sont allés jusqu’à reproduire à l’identique des boîtes de Poulycroc d’une célèbre marque pour cacher des billets. Michel Grenier est un inventeur fou, un peu faussaire… Pour réaliser des objets à l’identique, il est assez génial."

Les candidats bénéficieront de trois jokers – des statuettes 3D à l’effigie de Jean-Michel Zecca planquées elles aussi dans la maison. "C’est amusant. J’ai passé une demi-journée pour être scanné des pieds à la tête." Ces jokers donneront droit à des aides diverses (personne supplémentaire, indice…).

"J’ai imité la signature de mon père"

L’animateur du Septante et un ne se souvient pas avoir eu une cachette secrète quand il était plus jeune.

"Je n’ai jamais fumé, je n’ai pas caché de clés… Cela m’étonne de moi, d’ailleurs (rires). Par contre, ce que j’ai fait, c’est imiter à la perfection la signature de mon père. J’ai signé beaucoup de bulletins et billets de retenue. J’en ai tellement pris l’habitude que finalement, j’ai adopté la même signature que lui", raconte en riant celui qui se prépare à l’ascension de l’Alpe D’Huez au profit du Télévie le 20 juin prochain. "Les entraînements s’intensifient de plus en plus, mais avec les tournages c’est compliqué. J’espère pouvoir me préparer suffisamment afin de ne pas trop souffrir. Heureusement que j’ai revendu mon restaurant à Waterloo, sinon je ne sais pas comment je ferais… Le restaurant ne me manque pas, même si je suis parfois nostalgique de ne plus voir les clients. À cette période, c’était l’ouverture de la terrasse avec les premiers beaux jours, mais vu le temps pourri que l’on a eu cette année, cela ne m’a pas manqué (rires)."

Enfin, précisons pour les fans du Septante et un que les tournages en présentiel vont recommencer mi-juin, pour une diffusion dès la mi-août..

RTL tvi, dimanche 21/05, 20.50