Javier (Koh-Lanta), expert ès cachettes dans "Cache Cash" sur RTL tvi: "J’étais partant pour être candidat…"

Quand il était petit, Javier revendait des bonbons à ses frères et sœurs. "Je cachais les pièces que je recevais derrière mon bureau, mais ma mère les trouvait, donc ce n’était pas très rentable (rires)."

Un raid au Maroc avec Emin

Lui qui a participé à une quantité de jeux télévisés (Septante et un, Juste Prix, Money Drop, Les Traîtres…) en tant que candidat n’a pour l’instant aucun projet en la matière. "Je suis en train de me préparer pour participer à un raid au Maroc avec Emin, l’un des trois Belges de la saison actuelle de Koh-Lanta. On part en février. Il s’agit du Bab el Raid et on va partir avec une vieille Peugeot 205 un peu surélevée. Mais cela va être très compliqué de passer partout. Ce sera une deuxième expérience pour moi, car j’ai participé en tant qu’invité au Gazelles and Men Rallye en 2017. C’était une aventure incroyable."

Le Waterlootois reste un téléspectateur attentif de Koh-Lanta sur TF1. "Depuis quelques semaines, cela bouge beaucoup au niveau de la stratégie, donc j’aime bien. Il y a de bons personnages., avec des M. et Mme Toutlemonde. Quand il n’y a rien que des sportifs, cela m’ennuie. Les quatre garçons (NDLR: Gilles, Nicolas, Quentin et Frédéric) ont pris trop de confiance et ce n’est jamais bon. Ils se sont crus les rois du monde, ils pensaient éliminer les autres un par un, mais c’était un peu trop flagrant et la situation s’est inversée. On n’est jamais sûr à 100% de sa position dans le jeu à Koh-Lanta. Tout peut vite basculer."