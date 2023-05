"Stars 80", Bacri ou "Cache cash" : que regarder à la télé ce week-end ?

Le filon "Stars 80" est de retour avec un show capté sur la scène du Zénith de Nantes. Le plateau inclut Émile & Images, Sabrina, Patrick Hernandez, Jean-Pierre Mader, Phil Barney, William du groupe "Début de soirée" ou Christiane de Zouk Machine. On devine rapidement la playlist de tubes qui va défiler, des "Démons de minuit" à "Born to be alive" en passant par "Macumba", mais on promet des reprises "surprises", pour une soirée garantie "de folie".

2. Samedi 20 : "Bacri, comme un air de famille" - France 4, 22 h 45

En 2018, Jean-Pierre Bacri débarquant à Cannes. ©Photo News

Alors que sa compagne Agnès Jaoui est sur les écrans belges, ce docu de 2 022 nous ramène la figure difficilement oubliable de Jean-Pierre Bacri, l’homme qui n’avais jamais l’air content de rien. Depuis ses années d’apprentissage jusqu’à sa disparition (en janvier 2021), on nous raconte ce Français par excellence, tourné vers les autres, devenu comédien par accident, moraliste par vocation et que le succès a laissé insensible aux honneurs factices et aux flatteries.

3. Dimanche 21: "Cache cash" - RTL-TVI, 20 h 50

Trois, deux, un...cherchez!

Nouveau jeu sur RTL-TVI, que présente Jean-Michel Zecca (Zeccash pour l’occasion ?). Le concept: une somme de 100 000 € en liquide ont été cachés à votre insu dans votre maison. Vous avez 30 minutes pour les retrouver. Non, ce n’est pas l’affaire dite du "Qatargate" qui a inspiré ce jeu. Il paraît qu’il y a du spectacle, et des candidats qui auto-cambriole leur propre maison afin de trouver la somme planquée. Il s’agit de garder son sang-froid...pour ne pas faire trop de dégâts.

4. Dim 21 : "Dopamine: comment les applis piègent notre cerveau" - La Trois, 22h25

Les applis nous rendent "accros" aux petites décharges de plaisir qu’elles nous procurent. ©Julien Eichinger - stock.adobe.com

Vous êtes "accro" aux diverses applis de votre téléphone ? Vous ne ratez pas un tweet ? Instagram vous captive et Facebook vous occupe pas mal d’heures par jour ? Toutes ces applis sont conçues, à la base, pour créer une dépendance car elles activent dans le cerveau la molécule responsable du plaisir, de la motivation et de l’addiction, la dopamine. Ce docu vous invite à "reprendre le contrôle", en décryptant ce qui se passe de l’autre côté de notre cerveau.