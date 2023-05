Virginie Efira enceinte : voici les premières photos et ses confidences avant sa montée des marches à Cannes

Sublime. La photo de la comédienne belge en Une du magazine Télérama dans le cadre d’un numéro spécial consacré au Festival de Cannes est devenue virale en quelques heures sur les sociaux. Et pour cause, c’est la première fois que la quadragénaire, enceinte de son second enfant, pose pour un photographe et dévoile dans une robe noire moulante son joli ventre rond. Avant d’apparaître dans quelques jours sous les yeux du monde entier pour sa montée des marches pour les films L’Amour et les Forêts, réalisé par Valérie Donzelli, et Rien à perdre, de Delphine Deloget.