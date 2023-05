Il invente un remède contre la peste (qui a emporté sa première épouse et leurs deux enfants) et son invention se répand. Sans être un médicament miracle, ses principes d’hygiène sont d’un efficace bon sens. Il inventera aussi un philtre d’amour, les premiers produits cosmétiques, et des recettes de confitures qu’on voyait à l’époque comme des remèdes.

Il ne prendra le nom de Nostradamus qu’au milieu du siècle quand il publie son premier almanach populaire de prédictions.

Médecin royal

Mais comment, en quelques années, cet apothicaire de province devient-il médecin royal ? Il est peut-être le plus étonnant prophète de son temps.

A l’époque, l’étude des configurations célestes est une science reconnue, ses prédictions rencontrent beaucoup de succès et les plus grands le réclament.

Mais qui est-il vraiment ? Un imposteur, dont le seul talent est d’écrire des évidences et de les livrer à des esprits incrédules… Ou un prophète hors du commun, dont les prédictions continuent d’alimenter les esprits 450 ans après sa mort ?

Parmi ses prophéties les plus célèbres, il prédit, selon ses adeptes, la mort du Roi Henri II, la Révolution française, la prise de pouvoir par Hitler et même le 11-Septembre… tout ça dans des textes à l’orthographe très personnelle, dans des métaphores indéchiffrables.

Ce numéro de Secrets d’Histoire s’intéresse à ce personnage étrange, adoubé par une Catherine de Médicis superstitieuse au point de devenir son astrologue et d’occuper la chambre voisine de celle de la Reine.

On retrouve Stéphane Bern au château de Chaumont-sur-Loire. C’est là que serait né le mythe fondateur de Nostradamus. Une nuit de 1559, Catherine de Médicis l’interroge sur l’avenir de ses quatre fils. Après une longue mise en scène occulte, il lui fait apparaître ses fils dans un miroir: trois des quatre régneront, un mourra et elle leur survivra.

Nostradamus succombera sept ans plus tard (il souffrait de la goutte et du cœur)… En ayant pris soin de prédire sa propre mort.

