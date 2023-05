"100% France", un nouveau jeu en prime sur France 2 pour Bruno Guillon: "Ma maman dit: ‘Mon fils, il est payé à raconter des âneries’"

La mécanique du jeu – qui est l’adaptation du format italien 100% Italia, diffusé en quotidienne sur la chaîne TV8 – est assez simple: au fil des cinq manches, les duos vont devoir deviner ce que le panel a répondu à une série de questionnaires à choix multiples sur leurs goûts: quel est votre plat préféré ? Quel chanteur est le plus populaire ? Daniel Balavoine ou Marc Lavoine ? Daniel Balavoine ou Michel Berger ? Michel Berger ou Claude François ? Au fur et à mesure des cinq manches, les questions permettront de remporter de plus grosses sommes. On reviendra plus en détail sur le déroulement des épreuves lors de la diffusion.

En attendant, Bruno Guillon est évidemment ravi d’avoir été choisi par la direction de France 2 pour animer ce nouveau jeu. "Ils m’ont appelé et j’ai dit oui, sourit l’animateur. J’ai la chance de ne plus trop avoir à faire de castings pour montrer que je sais animer une émission de télé. Mais cela aura mis du temps ! Aujourd’hui, j’ai la chance d’entretenir une relation saine avec France Télé et ses responsables. Quand la chaîne qui m’emploie me propose un nouveau programme auquel elle croit, je serais stupide de refuser."

"Je ne joue pas un rôle, ni à la radio, ni à la télé"

L’animateur de 51 ans est souvent perçu comme "le bon copain" quand il anime son jeu quotidien, Chacun son tour. "Je ne joue pas un rôle, ni à la radio, ni à la télé, indique-t-il. Je suis comme dans la vraie vie, je ne me prends pas la tête et je pense que ça se ressent."

Comme son pote Nagui – avec qui il a présenté Ma vie en jeuX le moi dernier – Bruno Guillon est un stakhanoviste de l’animation. "Je me lève à 3 h 30 pour animer la matinale sur Fun, puis après 4h de direct radio dans les pattes, j’enregistre douze émissions (NDLR: soit deux semaines de jeu quotidien) jusque 20 h 30. Il y aurait moyen d’en faire plus, mais c’est la matinale radio qui me bloque. Ce sera mon objectif pour l’année prochaine (rires)."

Son secret pour tenir cette cadence ? "Aimer ce qu’on fait ! J’ai la chance de faire un métier où je n’ai pas l’impression de travailler. Je ne bois pas de café mais deux litres d’eau pendant les 4h d’émission radio. Avant les enregistrements de Chacun son tour, je trouve le temps de faire une sieste d’1 h 30 et le soir à 21h je dors. Et le week-end, je glande !"

Un rythme de vie qu’il n’échangerait pour rien au monde. "J’ai trouvé une sorte d’équilibre. Le meilleur résumé de mon métier, c’est ma maman qui le fait: elle dit ‘Mon fils, il est payé à raconter des âneries.’ Cela me va bien. Je goûte la chance que j’ai d’être entouré de personnes adorables. Je suis le dernier maillon de la chaîne d’une centaine de personnes, voire plus, qui bossent et c’est moi qui récolte les lauriers…"