Top Chef 2023 : un chef réalise un “trompe-langue” dans l’épreuve mythique de la boîte noire

Dans ce cube totalement plongé dans l’obscurité, les participants ont goûté un plat composé par le chef Pascal Barbot, pour tenter de deviner les ingrédients qui le composaient et ensuite le reproduire à l’identique.

Un plat extrême complexe, sous forme de “trompe-langue”, puisque le chef a voulu donner l’illusion gustative de la viande… avec un plat 100 % végétarien. Une difficulté qui a beaucoup amusé Pascal Barbot, lorsqu’il a écouté les candidats annoncer qu’il y avait du foie de veau ou du lard dans sa préparation composée de deux brochettes de légumes.

En devinant correctement le plus d’ingrédients de la recette (7 sur 20), Jérémie, le doyen de la compétition, a pu lui-même composer son équipe pour cette épreuve, avec son coéquipier Mathieu, son chef de Brigade Glenn Viel et le chef Paul Pairet. Face à eux, Hugo et Sarika ont cuisiné avec le chef Philippe Etchebest.

Sur le papier la confrontation pouvait sembler déséquilibrée, mais c’est bien cette seconde équipe qui a le mieux réussi à reproduire le plat du chef invité, qualifiant Hugo et Sarika pour la prochaine semaine.

Une photo culinaire avec l’oignon au centre de l’assiette

Jérémie, Mathieu et Carla ont donc poursuivi les épreuves, avec la photo culinaire. L’idée était de proposer un plat élégant et dressé avec soin pour en faire la meilleure photo. Deux chefs invités de prestige, Christian Le Squer et Éric Frechon, ont qualifié Mathieu et Carla sur base de ce critère visuel, avant de donner leur préférence au premier sur le goût de l’assiette autour de l’oignon, le qualifiant.

Carla et Jérémie ont ensuite été départagés par les chefs de brigade et c’est finalement le chef venu du Canada qui a été éliminé. “Je suis fier de mon parcours, je suis dans le Top 5, ça valait le coup de traverser l’océan”, explique Jérémie.

Il a découvert ensuite le concours parallèle avec Hélène Darroze composant une brigade cachée, affrontant le rescapé Danny qui, semaine après semaine, a éliminé tous ses adversaires.

Jérémie était le suivant sur la liste et n’a pas eu plus de chance que ses camarades avant lui, perdant son duel face au jeune chef suisse. Danny est donc toujours en lice pour réintégrer le concours en quart de finale. Il ne lui reste qu’un ultime duel à remporter pour faire définitivement partie de la brigade rouge avec Hélène Darroze. Qui sera sa prochaine victime ? Réponse la semaine prochaine.