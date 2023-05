Sortir du modèle agroalimentaire intensif

La Trois, 20h35

À travers deux documentaires, La Trois fait l’inventaire des nouvelles façons de cultiver la terre. Nouveaux paysans part à la rencontre de jeunes agriculteurs qui cherchent des alternatives pour préserver la biodiversité sauvage autour de la nature qu’ils cultivent. Ensuite, Tandem local enfourche le vélo pour recueillir aux quatre coins de la Belgique les témoignages de ceux qui ont choisi le chemin de la révolution alimentaire.

2 Mardi 16

Michael Collins: héros national

La Trois, 20h35

Le réalisateur irlandais Neil Jordan rend hommage au héros de son pays, Michael Collins. Cette fresque grandiose à la reconstitution méticuleuse peut compter sur un casting en béton pour raconter l’histoire de celui qui a lutté pour l’indépendance de l’Irlande. Liam Neeson, Julia Roberts et Alan Rickman incarnent les protagonistes de ces faits historiques marquants, de l’insurrection de Pâques 1 916 au fameux Bloody Sunday.

3 Mercredi 17

Qui est Nostradamus ?

France 3, 21h10

Depuis le château Renaissance de Chaumont-sur-Loire, Stéphane Bern tente de décrypter le mystère Nostradamus. Devin hors du commun pour certains parce qu’il a prédit la prise de pouvoir d’Hitler ou les attentats du 11/09, pour d’autres, il n’est qu’un charlatan. Secrets d’histoire a fouillé dans le passé de celui qui a débuté comme apothicaire de province avant de devenir le médecin de Catherine de Médicis.

4 Jeudi 18

La carte aux trésors junior

France 4, 18h

La version junior de l’emblématique jeu La carte aux trésors se décline en deux numéros junior diffusés les 18 et 19 mai. Le premier part à la découverte de Chantilly, dans le département de l’Oise. Les enfants partent à la recherche d’un vieux grimoire dans la bibliothèque du château et doivent faire faire la révérence à un cheval pour trouver un précieux indice. Le deuxième partira vers Compiègne, son château et sa forêt…

5 Vendredi 19

Les petits patients

RTL TVI, 19h50

Dès ce vendredi Julie Denayer nous invite à découvrir le quotidien d’enfants malades à travers leur vie à l’hôpital et à la maison. En quatre épisodes, elle va raconter leurs histoires, pas uniquement celles de leurs maladies. Elle mettra en avant l’incroyable capacité de résilience, la maturité, le courage et le sens de l’humour à toute épreuve de ces petits patients qui inspirent les adultes qui les entourent.