Eurovision 2023 : accusation de plagiat et victoire “volée” pour fêter ABBA, la Suède au cœur de la polémique

Mais sa victoire est remise en cause par quelques internautes remontés. Depuis plusieurs semaines déjà, sa chanson est accusée de plagier un titre de l’Ukrainien Mika Newton, sorti en 2005 et intitulé “In Captivity”. La sonorité de certains passages est ainsi comparée dans de multiples vidéos sur les réseaux sociaux.

”Mes amis, je ne ferai pas de commentaire à ce sujet”, explique l’artiste dans un média russe. ” Je ne veux pas commencer un drame. Je n’en ai pas besoin ! […] La vie est trop courte pour se disputer sur des chansons, qu’elles sonnent de la même manière ou non. Certains d’entre vous pensent que oui. Certaines personnes ne le pensent pas. Ma chanson est sortie en 2005. S’il vous plaît, arrêtez de me bombarder de messages et de remarques.”

Une autre polémique évoque également une potentielle “victoire volée” par la Suède alors que l’on fêtera l’an prochain les 50 ans de la victoire du groupe suédois ABBA avec son inoubliable “Waterloo” en 1974.

Une accusation gratuite qui n’est soutenue par aucune preuve, mais qui jette le doute sur le plus grand concours du genre.

Les polémiques sont souvent légion après l’Eurovision et cette année n’aura donc pas échappé à la règle, alors que le doigt d’honneur de la chanteuse La Zarra lui avait déjà valu de s’excuser.

Pour rappel, le concours Eurovision de la chanson est organisé par l’Union européenne de radio-télévision (UER), qui rassemble les radiodiffuseurs publics européens. Pour participer, chaque pays doit présenter une chanson, inédite et de trois minutes maximum, interprétée en direct par un maximum de six personnes. La Belgique n’a gagné qu’une seule fois, grâce à Sandra Kim et son “J’aime la vie” en 1986.