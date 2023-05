Maureen Louys et Jean-Louis Lahaye  : dix ans de complicité aux commentaires du concours

"Nous sommes notre premier public !"

Le duo se connaît depuis longtemps – leur première collaboration remonte à Y’a pas pire conducteur, en 2007 –, ce qui permet ce genre de vannes potaches qui plaisent apparemment aux auditeurs et aussi à la direction de la RTBF. Celle-ci leur donne d’ailleurs carte blanche pour les commentaires. "Nous n’avons pas beaucoup de limites", confirme Jean-Louis Lahaye. "C’est l’occasion d’y aller à fond, complète son acolyte. Ce sont quelques blagues que l’on aime ou pas, mais nous, ça nous fait rire. Nous sommes notre premier public ! (rires). Même la productrice Leslie Cable rit. Elle frappe Jean-Louis dans le dos, mais elle rit. On l’a même déjà entendue rire à l’antenne."

Maureen défend cette approche du commentaire. "Ce n’est jamais méchant ou gratuit. On se moque un peu des looks… Je pense que les gens regardent aussi pour ce côté décalé. D’ailleurs, sur les réseaux, on trouve aussi des pépites, que l’on mentionne parfois à l’antenne."

À les entendre, on ne sent poindre aucune lassitude. "Pas du tout ! Moi, je suis super-content d’être là, c’est ma récréation, et pour Maureen aussi !" "Moi j’adore les grands shows, les strass et paillettes, les grands plateaux brillants, donc c’est vrai que l’Eurovision, c’est toujours un peu l’apogée de ma saison", embraye celle qui est devenue maman d’un petit Achille en octobre 2021.

Et tant pis pour les grincheux qui n’y voient qu’un show ringard et décadent d’une Europe vieillissante. "On nous répète chaque année la même chose: c’est ringard, les Belges sont toujours derniers et personne ne regarde, affirme l’animateur. Or, oui, il y a un petit saupoudrage ringard mais s’il n’y en avait pas, on le regretterait. Du côté des audiences, on fait plus de 40% de parts de marché (NDLR: 38,6% en réalité pour la finale de 2022, 3e score le plus haut pour la RTBF depuis 2000) et les Belges sont souvent dans le Top 10, même s’il y a eu quelques couacs (NDLR: pas de qualification pour la finale en 2011, 2012, 2014, 2018 et 2019, une 19e place en finale en 2021 et 2022). La saveur de l’Eurovision, c’est de se demander si on est en train de regarder un truc vraiment génial ou complètement médiocre ! Parfois, on ne sait pas… Il y a un autre phénomène plus récent, c’est qu’aujourd’hui, avec la participation de jeunes candidats issus de The Voice, ce sont les enfants ou les ados qui demandent à leurs parents pour regarder l’Eurovision."

"On ne peut pas dire qui va gagner"

Le duo soutiendra évidemment Gustaph ce samedi.

Et quand on lui demande un pronostic, Jean-Louis Lahaye botte en touche: "Depuis la victoire de Lordi en 2006, j’ai appris à la fermer (rires). On ne peut jamais dire qui va gagner. Je ne pense pas que l’Ukraine va refaire le coup de l’an dernier. La France est citée dans les favoris, mais sa candidate, La Zarra, ne touche plus le sol et elle est ingérable. On verra…"

Avant de prendre l’antenne ce soir, Maureen et Jean-Louis partageront une petite routine avec le reste de l’équipe: un repas au resto, en écoutant Euphoria de Loreen à fond dans la voiture de Jean-Louis.

La Une, 20.20 et 21.00