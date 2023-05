Naples gourmande

France 5, 21h

Si Naples est célèbre dans le monde entier pour sa pizza Margherita, il serait dommage de limiter sa gastronomie à ce symbole. La cuisine de rue est très présente depuis des siècles, mais la haute gastronomie occupe aussi une place de choix dans l’offre culinaire de cette cité authentique. Depuis le Vésuve qui offre d’innombrables trésors cultivés par des générations d’agriculteurs passionnés, jusqu’à la mer et ses produits d’exception, découverte des spécialités locales, entre tradition et innovation.

Protéger la biodiversité

Arte, 22h15

La perte de biodiversité est alarmante en Europe, malgré les efforts déployés ces dernières décennies. Certains préconisent de "laisser faire la nature" mais de nombreux écologistes et chercheurs se dirigent désormais vers une intervention humaine. Selon certaines conditions, bien sûr. À travers des exemples de projets menés en Allemagne et en France, ce docu illustre comment on peut préserver la faune et la flore en défrichant, replantant et recréant des zones hospitalières au monde vivant.

Dimanche 14

Un oligarque dans l’ombre de Poutine

France 5, 20h55

Arrivé par surprise dans les premiers pourparlers de paix entre la Russie et l’Ukraine, le milliardaire russe Roman Abramovitch a su se maintenir là où tant d’autres ont fini en prison, en exil, voire dans un cercueil. L’art de brouiller les pistes… Ancien correspondant à Moscou Stéphane Bentura a mené l’enquête pendant plusieurs mois pour tenter de percer le mystère qui entoure l’oligarque, de son enfance d’orphelin à son statut de magnat du pétrole.

The father

France 2, 21h10

Dans son appartement, Anthony, 81 ans, reçoit la visite de sa fille. Elle veut aider son père, atteint de démence sénile. Mais celui-ci refuse catégoriquement, pensant être encore en pleine possession de son esprit. Florian Zeller adapte sa pièce de théâtre au cinéma, offrant un rôle en or à Anthony Hopkins. Celui-ci est en effet magistral dans la peau de cet homme qui perd contact avec la réalité. Un drame puissant qui joue merveilleusement avec le temps et les décors.