Michael J. Fox hautement touchant dans "Still: A Michael J. Fox Movie"

C’est cette histoire, entre galère des débuts, vertiges de la célébrité et douleur due à la maladie que Still: A Michael J. Fox Movie raconte avec énormément de sensibilité (et non de sensiblerie), d’humour et de sincérité.

Le film, qui intègre habilement des éléments documentaires, d’archives mais aussi scénarisés, retrace l’histoire extraordinaire du comédien à travers ses propres mots. C’est l’histoire improbable d’un gamin pas plus haut que trois pommes et infatigable qui, quittant son Canada natal pour écumer les castings, décroche la baraka avec la série Sacrée famille ( Family Ties) en 1982. Propulsé en haut de l’affiche grâce à son sens de l’humour et du rythme comique (alors que la série devait au départ mettre les deux parents en avant), Michael J. Fox atteint en très peu de temps les sommets dans le Hollywood des années 1980.

Une narration surprenante

Le récit mêle intelligemment le parcours public de Michael J. Fox et les événements de sa vie privée, notamment sa rencontre avec son épouse Tracy Pollan, rencontrée sur le plateau de Sacrée Famille et qui y jouait sa petite amie. Savamment imbriqués les succès cinématographiques, les moments nostalgiques mais aussi les désillusions et les addictions. forment un puzzle extrêmement touchant, intime et honnête.

Et cette réussite on la doit au réalisateur, Davis Guggenheim mais surtout à Fox lui-même qui a accepté d’ouvrir la boîte à souvenir et les portes de sa maison et de sa famille sans restriction. Le film passionnant de bout en bout, explore ce qui se passe lorsqu’un optimiste incurable affronte une maladie incurable.

Aventure, romance, comédie et drame: on passe par toutes les émotions et on peine à lâcher cette histoire "bigger than life".

"Still: A Michael J. Fox Movie", disponible dès aujourd’hui sur Apple TV + (1h35).