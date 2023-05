Le Belge Gustaph ému après s'être hissé en finale de l'Eurovision : "C’est génial de voir mon message queer adopté par l’Europe"

Lors de la traditionnelle et stressante annonce des résultats, le nom de la Belgique a été cité en 4e position. Submergé par la joie, le candidat belge s'est pris la tête entre les mains avant d'être congratulé par ses proches.

Les yeux toujours embués par l'émotion, Gustaph est revenu sur cette folle soirée en conférence de presse. “Je ressemble à un panda, je ne veux pas pleurer à nouveau. Je n'ai jamais rien connu de comparable. J’ai 42 ans, mais je vais faire une crise cardiaque sur scène si ça continue comme ça", a-t-il plaisanté, suscitant l'hilarité dans la salle.

Ce qui est certain, c'est que la prestation de Gustaph - Stef Caers, de son vrai nom - a enthousiasmé le public, les commentateurs et le jury, au point de voir sa cote remonter chez les bookmakers en vue de la grande finale de ce samedi. Situé à la 28e place sur 37 avant de monter sur scène, Gustaph a bondi à la 14e place après sa prestation et à la 11e ce vendredi matin. Et pourtant, l'artiste anversois était loin d'être serein en attendant les résultats.

"Je dois être honnête : j'avais un peu peur parce qu'il y avait encore ce petit garçon à l'intérieur de moi qui pensait : 'Ils ne vont pas accepter ça.' C’est vraiment émouvant car c’est un message queer, sur la positivité, l’inclusion et sur la joie, qui a été adopté par l’Europe”, a avoué l'artiste de 42 ans.

guillement C’est génial, pas seulement pour moi, mais pour toutes les personnes homosexuelles. C’est vraiment quelque chose qui m'a touché en plein cœur

Un détail qui n'est pas passé inaperçu, c'est son imposant chapeau, qui a représenté un sacré défi pour son équipe. "J'ai presque dû passer par une lobotomie pour enfiler ce chapeau. Je suis reconnaissant d'être toujours en vie et qu'il soit toujours là", a-t-il expliqué, toujours avec humour.

”Je pense que j’aurais un beau livret d’épargne si je ne dépensais pas autant d'argent dans la mode et les accessoires, a-t-il ajouté. Mon mari m’en veut parce que nous n’avons plus de place pour les accessoires. Et c'est problématique car je continue à en acheter chaque semaine. Je suis toujours à la recherche d’un bon groupe de soutien pour les accros à la mode.”