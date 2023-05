À la télé ce vendredi soir: Springsteen raconté par Bruce

Mais, bien avant de devenir l’un des musiciens les plus célèbres de l’histoire du rock, Bruce Springsteen a été un gosse et un adolescent tourmenté.

De Freehold à la conquête du monde

Le "Boss" a grandi dans le New Jersey, à Freehold plus précisément. Petite banlieue typique de la classe ouvrière des années 1950, Freehold connaît un boom économique après la Seconde Guerre mondiale. Et, enfant Springsteen y connaît une enfance très libre, couvé par sa mère adorée. Par contre, lorsque le paternel revient du turbin, les choses sont plus compliquées pour le jeune garçon.

À travers plusieurs extraits de son autobiographie, Born to Run (Albin Michel), lus à la caméra, Bruce Springsteen se dévoile. De son enfance dans le New Jersey à la paternité en passant par ses inspirations et la dépression nerveuse, le Boss forme une cartographie de ce qu’il exprime depuis plus de quarante ans à travers sa musique, qu’il qualifie lui-même de "longue et bruyante prière".

"Il y a une raison pour laquelle on ne dit pas “travailler”, mais “jouer” de la musique. C’est revigorant, plein de joie, de sueur, de crampes, de cordes vocales froissées, ça libère l’esprit, ça épuise, ça inspire. C’est un plaisir cathartique et un privilège, chaque soir", explique le chanteur dans le documentaire Bruce raconte Springsteen.

Comment ce gamin timide à qui sa mère avait acheté une guitare à 18 dollars s’est-il forgé un destin musical sans précédent, aux côtés de son groupe de musiciens, amis de toujours, le E Street Band ? Comment le petit gars rebelle du New Jersey a-t-il fini attablé avec le président Barack Obama pour partager ses souvenirs et réflexion sur le monde ? On le découvre dans ce documentaire intimiste qui propose une belle immersion dans la poésie d’un des artistes américains les plus aimés de sa génération.

