C’est une ode à la communauté queer et à l’idée d’une famille qu’on se choisit. "Je suis très fier de pouvoir porte r ce message sur scène, car je suis sûr qu’il y a un besoin de diffuser encore ce message dans le monde. Moi, j’ai la chance de vivre en Belgique où c’est accepté, mais ce n’est pas le cas partout dans le monde. Avant moi, il y a eu Dana International ou Conchita Wurst. Cela m’inspire beaucoup."

D’après les images de la première répétition qui ont filtré, le candidat belge va prendre des risques au niveau de la mise en scène, puisqu’il sera perché sur une passerelle et qu’ensuite il descendra les marches tout en chantant. Un exercice plutôt périlleux: il ne s’agira pas de s’emmêler les pinceaux !

Interrogé avant son départ, Gustaph nous a indiqué être prêt. "Nous avons préparé quelque chose qui est totalement différent des autres candidats de cette demi-finale. Je suis le seul dans ce style eurodance des années 90. Je pense que cela peut être un atout. Mais je trouve que les propositions sont très éclectiques, Il y a du folklore, de la pop, des gimmicks très forts… Mais pour moi, c’est ça l’Eurovision."

Le chanteur louvaniste pense que la suppression du vote du jury pour les demi-finales peut aussi lui être favorable. "Les gens votent à l’instinct tandis que le jury professionnel fait plus attention à la technique. Ma chanson est une sorte de célébration et je crois que cela peut être un avantage. Mon objectif, c’est de me qualifier pour la finale de samedi puis d’essayer d’être le plus haut possible dans le classement. Ce serait vraiment une fierté pour moi. J’ai déjà ressenti ça quand je suis monté sur scène comme choriste avec Sennek en 2018 à Lisbonne ou avec Hoverphonic à Rotterdam en 2021. Et j’espère que les gens seront fiers de moi en Belgique."

Gustaph confirmera-t-il le pronostic des bookmakers qui le voient se qualifier ce soir à la huitième place ? Réponse sur La Une dès 21h. À noter que le concours sera précédé d’un portrait du candidat belge avec Maureen Louys et Jean-Louis Lahaye dès 20h30.