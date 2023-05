Première demi-finale de l’Eurovision ce mardi 09 mai : seul le public vote, partout dans le monde

1. Pourquoi à Liverpool ?

Après la victoire du Kalush Orchestra avec sa chanson Stefania mêlant hip-hop et musique traditionnelle, les autorités ukrainiennes ont longtemps espéré pouvoir organiser le concours à domicile. Mais face à l’invasion russe et aux craintes exprimées par les autres pays pour la sécurité, ils ont finalement accepté de se ranger derrière une organisation en Grande-Bretagne, pays qui a terminé 2 du concours en 2022. Liverpool l’a emporté au détriment de Glasgow, en Écosse. Le Royaume-Uni n’avait plus accueilli l’Eurovision depuis 1998 à Birmingham.

2. Deux demi-finales

Deux demi-finales sont prévues mardi et jeudi pour retenir au total 26 pays pour la grande finale samedi soir, dont le fameux Big Five qui rassemble les cinq plus gros contributeurs financiers de l’événement (la France, l’Espagne, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Italie) et qui sont qualifiés d’office, tout comme l’Ukraine, en tant que pays gagnant.

Attention, il y a un changement de taille dans le règlement: suite à des irrégularités apparues lors des votes l’an dernier, seul le public votera lors des demi-finales. Les jurys nationaux seront formés uniquement pour la finale. Autre modification: "Quiconque suivra l’Eurovision à la télévision sera en mesure de voter pour sa chanson préférée, depuis n’importe quel endroit de la planète", a annoncé fièrement Martin Österdahl, le superviseur exécutif du concours. Les points du reste du monde auront le même poids que ceux d’un seul pays participant.

3. Qui sont les favoris ?

Tout d’abord précisons que la Russie est exclue du concours, comme en 2022, en raison de l’invasion de l’Ukraine. Celle-ci est à nouveau bien positionnée par les bookmakers, mais les chances de voir le drapeau jaune et bleu ukrainien à nouveau flotter sur la scène en fin de soirée sont minces.

La Suède, représentée par la chanteuse Loreen, déjà victorieuse en 2012, fait figure de favorite avec Tatoo, grandiloquente chanson d’amour, devant la Finlande, avec le Cha Cha Cha frénétique du chanteur Käärijä et son boléro bouffant vert fluo. Ces deux pays sont programmés dans la 1re demi-finale de ce mardi.

Au sein du Big Five, la France - qui n’a plus gagné depuis 1977 avec Marie Myriam -, est citée parmi les favoris, avec la chanteuse québécoise La Zarra et son titre électro-disco Évidemment. Mais le comportement imprévisible de la jeune femme inquiète, après l’annulation en dernière minute de deux concerts à Amsterdam et Londres… Dans un message publié pour rassurer ses fans, elle promet un spectacle "éblouissant, dangereux et ‘so chic’ à la Française."

Parmi les gagnants potentiels, il faut aussi citer l’Espagne, représentée par Blanca Paloma et sa chanson Eaea aux accents traditionnels flamenco. Un titre qu’elle a composé en pensant à sa grand-mère Carmen.

Le Belge Gustaph qui concourt jeudi avec la chanson Because of You devrait se qualifier pour la finale selon les bookmakers. Par contre, sa chance de remporter le concours serait très faible.

4. La scène et la sécurité

Tout se jouera devant 6 000 spectateurs, sur une scène, conçue par son créateur Julio Himede comme un "grand hug", "ouvrant ses bras à l’Ukraine, au spectacle des artistes et aux invités du monde entier." D’une surface de 450 mètres carrés, elle offre 700 tuiles vidéo et 1 500 mètres de LED. Le Parlement britannique s’est inquiété au niveau de la cybercriminalité. "Le centre national de cyber sécurité est composé d’experts mondiaux pour comprendre les attaques et apporter une réponse pour les plus graves des attaques", a répondu le secrétaire d’État chargé des technologies Paul Scully.