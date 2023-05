Audrey Fleurot revient pour la saison 3 de "HPI": "A côté de Morgane, les autres rôles que l’on me propose me paraissent un peu fades!"

Six mois se sont écoulés depuis la fin de la deuxième saison d’ HPI et le fameux baiser entre Morgane et Karadec. Après avoir claqué la porte de la police, Morgane est redevenue femme de ménage et traverse une petite dépression. Mais, connaissant le personnage, Morgane ne va évidemment pas en rester là et décide de devenir détective privé. Engagée par Émilie pour découvrir qui est à l’origine de mystérieux événements qui la tourmentent, Morgane résout rapidement le mystère. Mais lorsqu’Émilie est retrouvée morte, les problèmes commencent pour Morgane que tout accuse. "Mais il s’agit de Morgane, et elle ne va évidemment pas réagir comme tout le monde, souligne Audrey Fleurot qui incarne Morgane. À chaque début de saison, il est important de la mettre face à de nouveaux challenges. Après la déception, Morgane va devoir reprendre sa vie en main et se reconstruire. Elle va notamment avoir plusieurs liaisons, ce qui ne laissera pas Karadec indifférent. Et elle aura bien sûr toujours des problèmes d’argent."