Début d’une série en 6 épisodes consacrée à la célèbre comédienne (et chanteuse) Brigitte Bardot et réalisée par Christopher Thompson. La jeune Brigitte n’a pas 15 ans lorsqu’elle pose pour la couverture du tout nouveau magazine "Elle". Repérée par Christian Vadim, Brigitte obtient la permission de ses parents (qui ne la trouvent ni belle ni talentueuse) qu’elle fasse des essais au cinéma. Le destin s’emballe, une légende va naître…

2. Mardi 9: "L’empire Erdogan" - ARTE, 20 h 55

Erdogan, un personnage controversé et très critiqué pour sa mauvaise gestion des tremblements de terre. ©PA Images / Alamy Stock Photo

En deux décennies, le Premier ministre puis président turc Recep Tayyip Erdogan, d’abord encensé à l’Ouest pour ses promesses d’ouverture, est devenu le mouton noir de l’Otan, aussi bien pour sa dérive autoritaire que pour sa dissidence au sein de l’Alliance atlantique. Ce documentaire de 2023 signé Gabriel Range, propose en deux parties l’itinéraire de personnage controversé mais incontournable.

3. Mercredi 10: L’esclavage au cinéma, la fin d’un tabou ? - France 4, 22 h 45

Un sujet qui reste tabou dans le ciné français. Pourquoi? Mystère... ©© Zycopolis Productions

S’il existe des dizaines de films de cinéma aux États-Unis qui traitent de la question de l’esclavage, en France la plupart des spectateurs ne peuvent citer qu’un seul long-métrage: "Case Départ" (2 011). Comment expliquer un tel décalage? pourquoi existe-t-il si peu de films chez nous ? Peut-on parler d’un "tabou" français ? Éléments de réponses avec ce documentaire signé Régis Dubois.

4. Jeudi 11: Demi-finale de l’Eurovision (la seconde, avec le Belge) - La Une, 21H

Gustaph chantera jeudi. Et aussi samedi? À voir… ©BELGA

Coorganisation inédite entre la BBC et la télé ukrainienne, le concours de l’Eurovision a lieu cette semaine à Liverpool. Les deux demi-finales se déroulent le mardi 9 et, plus intéressant pour la Belgique, le jeudi 11 mai avec la prestation de notre compatriote Gustaph, alias Stef Caers, qui passera en cinquième position avec sa chanson "Because of you". La grande finale, elle, aura lieu le samedi 13.

5. Vendredi 12 : Bruce raconte Springsteen - France 4, 21H10

Toute une soirée Bruce, avec un long docu et un très très long concert de trois bonnes heures. ©Sony Music 2016

Soirée "Boss" avec un docu de 2022 dans lequel Bruce Springsteen évoque les moments clés de sa vie, ceux qui ont servi d’inspiration à certaines des chansons les plus acclamées de sa longue carrière. Il raconte les moments décisifs qui ont alimenté son désir incessant de devenir musicien, ses années en tant que roi des groupes de bar à Asbury Park, l’ascension du E Street Band etc. C’est suivi d’un concert de 2002 à Barcelone qui dure… 210 minutes.