"Les Randonneuses" ce dimanche sur La Une avec Clémentine Célarié: "J’ai accepté de dévoiler mon corps tel qu’il est et de me baigner à moitié nue"

Pour interpréter ces six femmes combattantes, on retrouve Alix Poisson ( Parents mode d’emploi), Camille Chamoux ( Clem), Joséphine de Meaux (Mlle Rateau dans L’élève Ducobu), Tiphaine Daviot ( Zone blanche), Claire Borotra ( Caïn, Cassandre…) et Clémentine Célarié, qu’on ne présente plus et qui a elle-même lutté pendant trois ans contre un cancer du côlon.

"Ça faisait longtemps que je n’avais pas découvert un scénario aussi bien écrit avec autant d’humour, de vérité, de profondeur et d’intelligence, indique-t-elle à nos confrères de TF1, chaîne qui a coproduit la fiction. À la lecture, j’ai eu l’impression de voir ces femmes, de les connaître. J’étais émerveillée que l’on me propose une série sur le cancer alors que j’en avais eu un. C’était formidable de m’exprimer à travers un personnage sur ce sujet et encore plus dans une comédie car ceux qui traversent cette maladie s’accrochent souvent à l’humour et à l’autodérision pour la transgresser."

"Noémie ne se préoccupe pas de son apparence"

Clémentine Célarié interprète Noémie, une râleuse… "Nous partageons ce point commun, convient-elle. En revanche, elle est hostile aux hommes et ce n’est pas du tout mon cas. Noémie est très courageuse, à l’image des autres femmes du groupe. Elle est marrante car elle dit ce qu’elle pense et ne se préoccupe pas de son apparence. J’ai donc conservé mes racines de cheveux blancs et utilisé très peu de maquillage. J’ai également accepté de dévoiler mon corps tel qu’il est et de me baigner à moitié nue. Si ça n’avait pas été pour ce rôle, je ne me serais jamais montrée comme ça !"

Au fur et à mesure de la vision des épisodes, on se rend compte que le mot cancer suscite toujours une certaine gêne entre les protagonistes. "C’est toujours un tabou, confirme l’actrice de 65 ans. Je m’en suis notamment rendu compte quand j’ai écrit mon livre Les mots défendus. Pour faire avancer les choses, il faudrait davantage en parler et informer les gens, aussi bien ceux touchés par la maladie que leurs proches."

Le tournage en montagne, loin du confort habituel de la ville, a eu des répercussions sur le groupe d’actrices. "Cela nous a obligées à être toutes les six dans une humilité indispensable. Fini les pick-up avec chauffeurs, les trajets se faisaient dans les télécabines, collées les unes aux autres pendant une heure et demie. On était obligées de s’apprécier et comme parfois cela arrive lors des mariages arrangés, on s’est effectivement aimées !"

La Une, dimanche 07/05, 20.50