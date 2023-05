”Il avait tout organisé” : les révélations des voisins de l’acteur de “Plus belle la vie” Michel Cordes qui venait de se séparer

guillement Sur la table étaient alignés des courriers. Une lettre pour sa fille, une pour les gendarmes et même une lettre à l’attention de l’administration fiscale.

Selon ses voisins interrogés par nos confrères français du journal Le Parisien, Michel Cordes aurait “tout préparé” avant manifestement de se donner la mort avec une arme à feu. C’est inquiets de voir les volets de son habitation fermés depuis deux jours que les voisins ont effectué la macabre découverte. Le corps sans vie de l’acteur “Plus belle la vie” gisait dans la cour arrière de la maison. “Sur la table étaient alignés des courriers”, a expliqué un voisin. “Une lettre pour sa fille, une pour les gendarmes et même une lettre à l’attention de l’administration fiscale.”

”Avec le recul, Michel avait donc tout préparé et organisé pour qu’on le découvre le plus facilement du monde”, a encore précisé ce voisin, ajoutant que “ces derniers temps, il était moins bavard”. “Et voici environ un mois, il disait qu’il n’avait pas le moral. Qu’avec sa compagne il s’était séparé et qu’elle comptait bien plus que tout.”

La disparition de ce pilier de la série a suscité une pluie d’hommages sur les réseaux sociaux. ” On est tous orphelins”, a ainsi commenté l’un de ses comparses.

”Une autopsie aura lieu en début de semaine” et l’enquête de recherche des causes de la mort, qui est ouverte systématiquement en cas de découverte d’un cadavre “devrait permettre de confirmer ou infirmer” l’hypothèse du suicide, selon les autorités judiciaires.