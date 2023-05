Les Enfants de la télé, les Randonneuses ou les Anges gardiens: que regarder à la télé ce week-end ?

À l’occasion de cette soirée "en prime", Laurent Ruquier va tout mettre en œuvre pour surprendre ses invités. Il y aura Patrick Bruel, Elie Semoun, Matt Pokora, Hélène Darroze, Christine Bravo et Dave. Ils n’échappent pas aux célèbres casseroles dénichées dans les archives de la télé. Ruquier promet aussi des séquences mémorables pour rythmer une soirée qu’on nous promet pleine de rebondissements, de fous rires et d’émotion.

2. Samedi 6: "Rouge un jour, rouge toujours" - La Trois, 21 h 45

C’est clair, un rouge à lèvres n’est jamais innocent! ©eugenepartyzan - stock.adobe.com

New-York, 1912, 20 000 suffragettes défilent pour réclamer le droit de vote. Elles ont presque toutes les lèvres fardées d’un rouge jusqu’alors réservé aux filles de "mauvaise vie"Le petit tube de rouge infuse le mouvement pour devenir un porte-voix, véritable symbole de pouvoir et d’émancipation. Mais l’histoire du rouge à lèvres est agitée, explique ce docu. On en porte par tradition, par superstition, pour asseoir son autorité, par provocation, transgression, pour séduire, suivre une mode ou alors par soumission et conformisme.

3. Dimanche 7: "Les Randonneuses" - La Une, 20 h 50

Après "les Randonneurs", voici les randonneuses. Marche ou rêve…

C’est le jour du départ: Sara rejoint, en retard, Patty, Noémie, Valérie, Karen et Morgan qui sont déjà à la gare. Les six femmes sont motivées: elles vont déposer les cendres de leur amie décédée au sommet du Dôme de la Lauze; mais elles appréhendent l’aventure à venir. Sara, en particulier, sait qu’elle laisse à Paris un lourd secret. Voilà, c’est le début d’une nouvelle série en...6 épisodes en trois soirées. On y retrouve notamment Clémentine Célarié et Camille Chamoux.

4. Dimanche 7: Les anges gardiens - RTL-TVI, 22 h 25

Un programme dédié à ceux qui consacrent leur vie à aider les autres; ©zinkevych - stock.adobe.com

Le métier de certaines personnes est d’aider les autres. Les aides à domicile aident des personnes malades, âgées, ou handicapées, leur permettant ainsi de continuer à vivre chez elles. Durant une année, Nadia, infirmière, Karine, qui aide des personnes âgées, et Jean-Christophe, qui accompagne des handicapés, ont été filmés dans leur quotidien. Ces "anges gardiens" se sont confiés à Sandrine Dans. Ils racontent ce qu’ils vivent, leurs moments de joie et de tendresse.

5. Dimanche 7: "Taïwan, nation interdite" - France 5, 20 h 55

Taipei la capitale de Taïwan, ce territoire qui n’est ni une région ni un état vraiment souverain. ©© Rammohan Pateriya - BROTHERFILMS

Depuis son arrivée au pouvoir en 1949, un des projets fondamentaux du Parti communiste chinois est de restaurer l’intégrité territoriale de la Chine. La "pièce manquante" est la petite île de Taïwan. Depuis un demi-siècle, le pays revendique cette île peuplée de 23 millions d’habitants comme une de ses provinces. Ce documentaire tout neuf nous raconte ce territoire qui n’est ni une région, ni un pays mais un objet politique hybride, un territoire qui ose se démarquer de la Chine et qui veut s’affranchir de son allié de longue date, les États-Unis