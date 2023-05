Le Giro sur RTL club dès ce samedi 06 mai: "J’espère du suspense jusqu’au bout" dit Mathieu Istace

"C’est la première fois que je vais commenter cette course, confie le journaliste, qui a fait ses armes à la RTBF avant de rejoindre Woestijnvis et Pickx Sports. J’ai déjà commenté beaucoup de courses pour la RTBF et pour Proximus, que ce soit le Tour de Suisse, de Belgique, de Pologne, d’Allemagne… Mais jamais celui d’Italie et jamais avec un candidat numéro un à la victoire qui est Belge. Je suis donc vraiment impatient que cela commence."

Six étapes en direct

Comme la RTBF l’an dernier pour la Vuelta, la chaîne privée a conclu un deal avec Eurosport: elle diffusera les quatre premières étapes sur RTL club (en direct dès 13 h 30) ainsi que l’étape finale le dimanche 28 mai. "Nous diffuserons une sixième étape au choix lors de la dernière semaine. Vraisemblablement, il s’agira du contre-la-montre du samedi 27 mai, en fonction des résultats de Remco. J’espère qu’il y aura du suspense jusqu’à la dernière étape. En tout cas, on sera Team Remco sur RTL Sports. On l’assumera."

Pour garder ce suspense intact, il faudra croiser les doigts pour qu’il n’y ait pas de chute ou que le Covid ne passe pas par là… "Le vélo reste l’un des seuls sports ou les coureurs sont testés régulièrement par rapport au Covid. C’est une volonté des équipes de protéger les coureurs."

Cela a fait deux victimes de plus mardi avec des tests positifs pour deux coéquipiers directs de Primos Roglic, souvent cité comme principal rival du coureur alostois. "J’ai l’impression que l’on devrait assister à un beau duel, arbitré par des garçons comme Almeida ou Geraint Thomas. je serais étonné que l’on ait une surprise, d’autant plus que le parcours est super-dur cette année, avec plus de 50 000 m de dénivelé et plus de 70 km de chrono", avance le journaliste, qui sera assisté aux commentaires par les anciens coureurs Maxime Monfort et Yoann Offredo comme consultants.

"Maxime, je le connais car quand j’ai fait mon stage à la RTBF en 2005, il était souvent invité de l’émission À bicyclette présentée par Benjamin Deceuninck. Il a fait des études de journalisme et il connaît le peloton mieux que personne puisqu’il travaille au sein de l’équipe Lotto, qui ne participe pas à la course. Il sera notre spécialiste au niveau de la nutrition et du matériel. Quant à Yoann, je l’ai côtoyé à la fin de sa carrière, puisqu’il l’a terminée chez Intermarché-Wanty à l’époque. C’est le romantique du vélo. Il se met à la place des gars qui sont dans l’échappée et voit ça comme une aventure… Je pense que notre trio sera équilibré."

"Je viendrai avec ma propre touche"

Depuis une semaine, la préparation s’est intensifiée pour le journaliste pour compiler toutes les informations. Et il le promet, il veillera à donner quelques infos sur les paysages traversés, "même si la priorité reste la course."

En plus des six étapes citées, RTL club proposera une émission quotidienne vers 18h intitulée Dans le peloton, présentée par Anne Ruwet. "Il y aura déjà un plateau en avant-course, avec des interviews. Après la course, on débriefera la journée avec des invités pendant une demi-heure, avec Yoann et Maxime. Les jours où nous ne diffusons pas la course, nous aurons chaque jour un résumé de 5 minutes en images."

Si RTL a acquis les images, la RTBF mettra tout de même en place un suivi de la course (lire ci-dessous). Et Mathieu Istace sait qu’inévitablement, il sera comparé à Rodrigo Beenkens. "J’ai de bons contacts avec lui, je l’ai encore eu au téléphone récemment. Je l’ai énormément écouté quand j’étais petit et j’ai travaillé quelques années à ses côtés. Rodrigo est inimitable et est l’une des voix du sport en Belgique, comme l’a été Michel Lecomte ou comme l’est encore mon collègue Marc Delire. Je viendrai avec ma propre touche."

Côté plus personnel, Mathieu Istace raconte s’être mis à la pratique du vélo pendant le confinement. "J’ai fait 9 000 km par an en 2020 et 2021. C’était pas mal, mais le retour à la vie normale m’a un peu éloigné du vélo et j’ai un peu de mal à enchaîner les kilomètres. J’espère pouvoir y revenir après le Giro. Mais cela me permet de me rendre compte des difficultés au quotidien des coureurs."