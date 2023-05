Si le couronnement lui-même débute à 13 h, les chaînes prendront l’antenne beaucoup plus tôt.

Même en France, pays républicain, mais qui se passionne pour la Couronne britannique depuis le décès de Lady Di dans le tunnel de l’Alma en 1997. En septembre dernier, les funérailles de la reine Elizabeth y ont été suivies par 7,5 millions de téléspectateurs sur l’ensemble des chaînes françaises, soit 66% de parts d’audience !

Comment ne pas rater une miette de la cérémonie ? On vous dit tout.

Sur LN24

La chaîne info du groupe IPM sera en direct de 10 à 15 h, avec Jody Nau à la présentation. Elle sera entourée de plusieurs spécialistes: Christian Laporte, journaliste de La Libre Belgique spécialiste des monarchies ; Lukas Taylor, journaliste à The Brussel Times ; le professeur Jack McDonald, historien et théoricien de la modernité, spécialiste de la tradition anglicane moderne et Emmanuelle Jowa, journaliste à Paris Match.

À noter que notre site www.lavenir.net relaiera cette émission en direct entre 10 et 15 h.

Sur la RTBF

Du côté du boulevard Reyers, on a prévu une édition spéciale du JT dès 8 h 30. En plateau, Ophélie Fontana, Danielle Welter et Patrick Weber recevront une série d’invités, dont Marie Capart, historienne belgo-anglaise et Bertrand Deckers, chroniqueur royal. Sur place, la correspondante de la RTBF Elodie Goulesque mais aussi Alice Debatis et Esmeralda Labye feront vivre l’événement depuis la foule.

Sur RTL tvi

La chaîne privée prendra l’antenne à 9 h 30 avec la diffusion d’un documentaire intitulé Charles III: le nouveau roi, basé sur la collection inédite et exclusive d’archives royales rares et sur des interviews inédites de l’entourage proche de Charles. Dès 11 h 30, édition spéciale du JT. Les journalistes Alix Battard et Amélie Schildt, seront en direct depuis Londres.

Sur TF1

La chaîne privée française consacrera son antenne au couronnement dès 9h du matin, avec Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau et une floppée d’experts: Samantha de Bendern, chercheuse associée à l’Institut royal des affaires internationales ; Adrien Gindre, chef du service politique TF1/LCI ; Philip Kyle, biographe de Charles III ; Vincent Meylan, rédacteur-en-chef à Point de vue ; Colombe Pringle, journaliste franco-anglaise ; Isabelle Rivère, biographe de la reine ; Marc Roche, biographe royal et correspondant du Point à Londres ; Pierre Servent, consultant militaire-défense. TF1 annonce la présence de 15 envoyés spéciaux sur place.

France 2

Après quelques échos dès 6 h 30 dans Télématin, France 2 passera en édition spéciale à partir de 9 h 20 avec Julian Bugier. Il sera entouré d’invités: l’inévitable Stéphane Bern ; Hermine de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction de Point de Vue, ou encore de Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique de France Télé.

La journaliste Louise Eckland se trouvera à Londres, tandis que Marianne Murat se trouvera en Australie, pays du Commonwealt où l’actuel Premier ministre est favorable à une République.