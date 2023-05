Ce jeudi soir à la télé: une série haletante sur le génocide au Rwanda et la sélection de la rédaction

Elle travaille dans le bureau de sa mère, comme enquêtrice judiciaire. Et tout se passe à peu près bien jusqu’à ce que celle-ci décide d’accepter de juger un procès à la Cour Pénale Internationale de La Haye. Et ce procès est précisément celui d’un Rwandais accusé de crimes de guerre. Mais son accusation est très contestée. Il est Tutsi lui aussi et fait partie de ceux qui ont mis fin au génocide. Sauf que depuis, le héros de guerre a un rôle beaucoup moins reluisant dans l’exploitation de mines illégales au Congo et dans l’enrôlement d’enfants soldats.

Cette série en huit épisodes est signée par l’auteur et réalisateur britannique Hugo Blick. Alors qu’il travaillait sur une autre série, The Honourable Woman, il a découvert que des militaires tutsis y étaient récemment passés en jugement. De quoi pouvaient être accusés ces hommes qui appartenaient pourtant, a priori, au camp des héros ? Pour rappel, résume Arte, c’est l’armée du Front patriotique rwandais, le parti fondé par les Tutsis exilés suite à la guerre civile de 1990-1993, qui a mis un terme au génocide perpétré par les extrémistes du gouvernement hutu, alors à la tête du Rwanda et responsables du massacre de 800 000 personnes, perpétré entre les mois d’avril et juillet 1994.

L’aveuglement des grandes puissances

Il y a déjà eu pas mal d’œuvres retraçant ce terrible épisode de l’Histoire récente, mais cette série, Rwanda, la couleur du sang s’attache plutôt à ses conséquences géopolitiques et parvient à rendre l’histoire palpitante comme un thriller. Enquêtes parallèles, attentat, secrets de famille, conflits et petits arrangements entre amis… La série pointe les problèmes d’ingérence de la communauté internationale dans le jugement des criminels. Elle dénonce aussi sans ambiguïté l’aveuglement volontaire des grandes puissances au moment des faits, en particulier celui de la France, à laquelle un pan important de l’intrigue est consacré.

Cruella

Londres, années 70. Escroc pleine de talent, Estella est résolue à se faire un nom dans le milieu de la mode. Elle se lie d’amitié avec deux jeunes vauriens qui apprécient ses compétences d’arnaqueuse et mène avec eux une existence criminelle dans les rues de Londres. Mais Estella se laisse envahir par sa part sombre, au point de donner naissance à l’impitoyable Cruella, une brillante jeune femme assoiffée de mode et de vengeance…

Le colosse aux pieds d’argile

Sébastien est passionné de rugby depuis tout petit. Une tradition bien ancrée dans son Sud-Ouest natal. C’est un ado comme les autres, en apparence. Sauf qu’il a été violé pendant quatre ans par un proche de la famille. Rongé par la honte, la culpabilité, il va se taire pendant de très longues années avant de dénoncer les faits. C’est Éric Cantona qui incarne Sébastien dans ce film en deux parties. Il est inspiré d’une histoire vraie, celle de Sébastien Boueilh, ancien rugbyman de haut niveau. Une séance de rattrapage pour ceux qu’il l’ont loupé sur RTL TVI en septembre.

White House Plumbers

Le Watergate, qui a poussé le président américain Richard Nixon a la démission est un des plus grands scandales politiques du XXe siècle. On connaît l’histoire dans les grandes lignes, mais pas forcément toutes ses implications. La bonne idée de cette série c’est de traiter l’affaire du côté farce et de remplacer les espions de la CIA par une bande de bras cassés qui enchaînent les gaffes. Mais qui malgré eux vont marquer l’Histoire.

