Valérie Damidot s'attaque à la grossophobie à la télévision: "C’est vous qui devez changer de regard"

"Ce n’est pas trop dur d’être grosse à la télé ? Ce n’est pas trop dur d’avoir un physique de radio ?". Au micro de France Inter, l'animatrice s'est confiée sur la grossophie à la télévision. Des remarques entendues en particulier durant la période où elle présentait l’émission D&CO sur M6, dans laquelle elle aidait des familles à refaire la décoration intérieure de leur maison. "C’était incroyable. On faisait des baraques en huit jours et le seul truc que le journaliste me demandait, c’était si ce n’est pas dur d’être en surpoids à la télé".