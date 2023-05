« Koh-Lanta : le feu sacré » : un parfum de révolution et une élimination surprise

Bien qu’il ait remporté l’épreuve de confort, Gilles a en effet été éliminé lors du conseil. Après 29 jours d’aventure, l’agriculteur du Nord de la France a fait les frais de la révolte des femmes, bien décidées à ne pas laisser le quatuor masculin (Nicolas, Quentin, Frédéric et Gilles) s’envoler jusqu’à la finale.

« Dans la deuxième partie du jeu, à partir du départ de Grâce, je ne me reconnaissais plus », révèle le 3e membre du jury final dans les colonnes de « Télé-Loisirs ». « J'ai voté contre Helena parce qu’on m'a demandé de le faire ! Je n'étais pas d’accord avec moi-même, plus en phase. Si cela avait été un choix personnel, je l’aurais protégée avec le collier d’immunité mais les garçons du "quatuor" m’interdisaient de le faire. Grâce aux victoires, j’avançais, mais psychologiquement je n’y arrivais plus. C’est fou ! C’est dur de sortir mais c’est aussi un soulagement. »

À quelques jours du dénouement final, il ne reste déjà plus que huit candidats : quatre femmes (Clémence, Julie, Laura et Tania) et quatre hommes (Esteban, Frédéric, Nicolas et Quentin).