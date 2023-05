Piscine, rosé et… maître chanteur

Il y a trente ans, ces joyeux lurons avaient déjà passé des vacances ensemble. Lors d’une soirée particulièrement arrosée, Peter et trois de ses copains ont dérapé et violé l’une de leurs amies, alors qu’elle était inconsciente. Tout a été filmé mais les coupables ont brûlé la cassette. Peter ignore donc l’origine de cette vidéo. Il est toutefois persuadé qu’une des personnes présentes sur l’île est mêlée à ce chantage.

Un "murder mystery" à la flamande

Un sombre secret, des affaires de cœur, des amitiés fissurées, des rancœurs et crises de culpabilité, le tout dans un lieu clos, à l’abri des regards: Two Summers réunit tous les ingrédients du thriller efficace. Rien d’étonnant à ce qu’en Flandre cette mini-série en six épisodes ait fait un carton. Chaque épisode a en effet été vu par plus de 1,5 million de téléspectateurs en 2022. Elle a ensuite atterri sur Netflix où elle est parvenue à se maintenir dans le Top 10 de la plateforme.

C’est donc maintenant au tour des téléspectateurs belges francophones de découvrir l’intrigue de ce "murder mystery" façon Agatha Christie. "C’est une série lumineuse malgré son sujet, c’est ça, entre autres, qui nous a attirés", explique Eusebio Larrea, le responsable des divertissements et des coproductions chez RTL.

Chaque mercredi, dès ce 3 mai, deux épisodes seront diffusés sur RTL TVI et l’intégralité de la série est accessible sur RTL Play. "Un pari, poursuit Eusebio Larrea, car nous avons l’habitude de diffuser des séries américaines." Cela dit, les téléspectateurs ne devraient pas être trop désarçonnés. Si le casting regroupe des acteurs flamands plutôt connus tels que Tom Vermeir, Kevin Janssens ou Koen De Bouw, la réalisation comme le scénario lorgnent fortement du côté des productions US.

Two Summers est prenant, dès le début, et tient ses promesses. RTL a donc pour ambition de collaborer avec ses créateurs sur d’autres projets, la chaîne investissant dans des coproductions de séries documentaires et de fiction depuis quelques mois.

RTL TVI, 20.30