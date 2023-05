Le message fort de la mère de Grégory Lemarchal : “On ne vit plus pareil avec la mucoviscidose que lorsque Grégory est né en 1983”

Malgré le décès précoce du chanteur à 24 ans, sa mère considère que son décès n’est pas vain : “Pour vous, il gardera certainement toujours le visage d’un jeune homme de 24 ans. Et si vous êtes sensibles à son histoire, à ses chansons, à sa force, à sa persévérance, vous savez que sa lutte contre la mucoviscidose a été le combat de sa vie. La maladie l’a emporté le 30 avril 2007. Mais son combat a-t-il été vain pour autant ? Nous, ses parents et sa sœur Leslie, on se pose souvent la question”, admet Laurence Lemarchal, au sujet de la lutte contre la mucoviscidose et alors que son fils est parti alors qu’il était en attente d’une greffe de poumon.

”Finalement, Gregory a-t-il vraiment perdu ce combat quand on voit tout ce qui est accompli depuis 16 ans ? Moi, je crois que non ! Gregory a réussi à faire sortir de l’ombre cette p*** de maladie, comme il l’appelait. Sans le savoir, il a touché et sensibilisé tellement de gens qui n’avaient jamais entendu parler de mucoviscidose. Il a incarné et continue d’incarner d’ailleurs pour de nombreux patients et leur famille la possibilité de donner vie à ses rêves, d’y croire, malgré le poids et la dureté de la maladie. Il a aussi initié d’ailleurs une mobilisation extraordinaire à laquelle vous prenez part, avec nous, chaque jour. Son combat, lui, il se poursuit grâce à l’association qui porte son nom. Votre générosité est irremplaçable. Je vous le redis, sans vous, c’est impossible. Alors merci infiniment pour votre présence à nos côtés. Soyez-en vraiment convaincus.”

Une maladie mieux prise en charge

Depuis 2007, on ne meurt plus si tôt de la mucoviscidose. Laurence Lemarchal assure que le combat que mène l’action de son association, portée par les dons de la population, a pu faire évoluer la prise en charge de cette maladie mortelle : “Votre soutien change la vie de ces jeunes frappés par la maladie parce que oui, la situation a bien changé depuis le départ de Greg. On ne vit plus pareil avec la mucoviscidose que lorsque Grégory est né en 1983”, pointe la mère du chanteur décédé.

”Grâce à l’amélioration des soins, une meilleure prise en charge des patients dans les hôpitaux, les progrès dans la transplantation pulmonaire, l’arrivée récente des nouveaux traitements d’ailleurs… Tout ça permet d’augmenter l’espérance de vie.” assure-t-elle encore, pour porter un message d’espoir aux personnes concernées par ce combat. “Malgré tout ça, cette maladie reste toujours mortelle et non guérissable. Et puisqu’elle ne prend jamais de repos, nous n’en prendrons pas non plus. L’association Grégory Lemarchal apporte des réponses aux inquiétudes aux besoins de tous ces patients et familles qui souffrent de mucoviscidose”, termine-t-elle.