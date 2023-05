Dans Mariés au premier regard, un nouveau couple issu de deux mariages différents

Mais dans une vidéo partagée sur Facebook par l'émission diffusée sur RTL-TVI, on apprend qu'un autre couple s'est formé à l'ombre des caméras : Pierre et Delphine. L'un avait épousé Caroline, l'autre Jonathan, mais ces unions n'ont pas fonctionné et les deux candidats ont finalement trouvé chaussure à leur pied l'un avec l'autre, ce qu'ils ont partagé dimanche sur Facebook.