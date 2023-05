Le camembert, Charles, Camilla ou Jean Vilar, que regarder à la télévision cette semaine ?

C’est le 1er mai et l’occasion de s’intéresser au travail, celui des milliers de jeunes qui intègrent la grande famille des employés de McDonald’s. Les conditions de travail y sont de plus en plus difficiles, décrit ce documentaire de 2022: rythme intense, objectifs inatteignables, forte pression. Un journaliste de 25 ans, Tom Carlou, s’y est fait engager pour découvrir l’envers du décor.

2. Mardi 2: Le camembert ouvre sa boîte - France 5, 21 heures

Que se cache-t-il derrière la fabrication du camembert, souvent industrielle? ©À_Bruno - stock.adobe.com

C’est l’un des fromages préférés des Français, il s’en vend… 500 millions chaque année dans l’Hexagone. Mais le camembert n’est plus aussi artisanal qu’on le voudrait. Le "vrai" camembert de Normandie, par exemple, ne représente que 5% des camemberts vendus. Que cachent les autres ? Pourquoi de telles différences de prix ? Le camembert nous ouvre sa boîte...

3. Mercredi 3 : "Charles et Camilla" - La Une, 20 h 15

"Tu crois que les gens vont m’aimer comme Reine, Charles?" - "On s’en fout!" ©AFP

À trois jours du couronnement, ce documentaire raconte l’histoire de la relation entre le futur Charles III et Camilla. Depuis les débuts tumultueux de leur romance, de l’amour interdit qui a fait scandale au Palais à la conquête du cœur de la nation par Camilla. Qu’attendre du règne de Charles III ? Le public acceptera-t-il Camilla en tant que reine ? Le suspense est total!

4. Jeudi 4 : Pfizer, qui a peur du grand méchant labo ? - France 2, 23h

Pfizer: le covid lui a rapporté une fortune! ©BELGA

Un chiffre d’affaires record de 100 milliards de dollars l’an dernier, un PDG qui négocierait en direct avec les chefs d’État. Plus riche, plus influent que ses concurrents, Pfizer s’est imposé comme le numéro 1 au royaume de Big Pharma grâce à son vaccin contre le Covid-19. Mais aujourd’hui, l’image de la multinationale américaine s’est brouillée. Ce numéro de "Complément d’enquête" tente de l’expliquer.

5. Vendredi 5: "Jean Vilar, le rêve du théâtre pour tous" - France 5, 23 h 05

Le portrait d’un des géants de l’histoire du théâtre, dont l’influence est encore présente. ©EdA

Pour qui est-ce que je joue? À partir de cette question posée par Jean Vilar (dont le théâtre de Louvain-la-Neuve porte le nom) à l’attention de tous les hommes ou femmes de théâtre, ce docu retrace son parcours et interroge l’héritage de l’homme qui créa le festival d’Avignon et fut directeur du TNP, disparu il y a 50 ans. On y montre comment il a révolutionné l’accueil du public et posé les prémices des politiques culturelles d’aujourd’hui.