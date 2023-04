RTBF : une semaine "so british" avant le couronnement de Charles

En télévision linéaire, cela commence en fanfare ce vendredi soir sur La Une avec un numéro spécial du magazine Gotha, suivi du documentaire Charles III, cet inconnu puis du film La dame de fer de Phyllida Lloyd sorti en 2011 (avec une épatante Meryl Streep dans le rôle de Margaret Thatcher) pour terminer par un numéro de l’émission À droite sur la photo consacré à Winston Churchill.

"Enquêtes de Vera" et "Meurtres au Pays de Galles"

Avis aux amateurs d’intrigue policière: six épisodes de la série Les enquêtes de Vera seront diffusés la semaine prochaine tous les jours (sauf le samedi) à 15 h 10, toujours sur La Une. Dans la même veine, la première chaîne de la RTBF diffusera également la mini-série en trois épisodes Meurtres au Pays de Galles le vendredi 5 mai. On y retrouve le commissaire Steve Wilkins qui décide de rouvrir deux affaires de meurtres non résolues dans les années 80…

Toujours au niveau fiction, on pointera la diffusion du film Dunkerque de Christopher Nolan le lundi 1er mai.

Margaret Thatcher aura aussi droit à son documentaire le jeudi 4 mai. Thatcher l’inoxydable s’intéresse à la longévité de Margaret Thatcher au pouvoir et à sa capacité de résilience face aux critiques dont elle a fait l’objet.

Tipik aura également droit à son lot de programmes "so british" le mardi 2 mai avec le documentaire My King Charles (20 h 05), suivi d’un autre reportage sur la pauvreté en Angleterre (20 h 55) et La stroy d’Elton John (21 h 50). Le lendemain, Bridget Jones se rappellera aux bons souvenirs de tous les célibataires (20 h 05).

On a gardé le meilleur pour la fin. Du lundi au vendredi, La Trois diffusera à 19 h 30 un épisode de la mythique série Mister Bean, avec Rowan Atkinson. Une master class d’humour anglais. Il ne manque que les Monthy Python pour que la fête soit parfaite.

La Une, 20.20